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ESHOT'a 100 adet ZF EcoLife Şanzımanlı Körüklü Otobüs

ESHOT'a 100 adet ZF EcoLife Şanzımanlı Körüklü Otobüs

Tarih 11 Kasım 2016, 16:04

ESHOT'un yeni 100 adet Otokar körüklü otobüsünde ZF EcoLife otomatik şanzımanlar yer alıyor. Teslimatı yapılan 60 adetlik ilk parti hizmete alındı.

ESHOT'un yeni körüklü Otokar otobüslerinde TopoDyn özellikli ''Yakıt Cimrisi'' ZF EcoLife Otomatik Şanzımanları kullanılıyor. Araçlar, Otokar’ın Türkiye pazarında sunduğu ilk ZF EcoLife şanzımanlı şehir içi otobüsleri olma özelliğini taşıyor.

Nisan 2016’da ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihaleyi Otokar kazandı. Ekim ayında 60 adetlik partinin teslimatı yapıldı ve araçlar hizmete alındı. Yıl sonuna kadar araçların teslimatının tamamlanması bekleniyor. Otokar’ın ürettiği araçlarda, başta aks ve şanzıman olmak üzere çeşitli ZF komponentleri kullanılıyor.

Güvenli ve verimli
Otobüs filosunu yenileme ve güçlendirmeye yönelik çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, son olarak yeni 100 adet Otokar otobüs alımı yaptı. Euro 6 motorla donatılan körüklü Otokar Kent otobüsler, ZF-EcoLife otomatik şanzıman ile üstün verimlilik ve sürüş konforuna bir arada sahip olarak İzmirlilerin hizmetinde olacak.

ZF-Ecolife şanzımanlı Otokar Kent otobüsler, İzmir’in sıcak yaz iklimi ve zorlu güzergahlarının üstesinden başarıyla geliyor. Şehir içi ulaşımın tüm zorlu koşullarına uygun tasarlanan ZF-EcoLife şanzımanlar, 6 ileri vites ile optimum hız ve performans sağlıyor. Primer Retarderi ile, halefi Ecomat’a göre %40 daha yüksek frenleme gücü sağlıyor. Helis dişli yapısı ve sunduğu düşük devirlerde sürüş imkanı ile sessiz çalışan ve verimliliği arttıran, çevre dostu bir şanzıman. Çift soğutma sistemi ile şanzıman aşırı ısınmaya karşı korunur ve yağ değişim aralıkları uzar. Topografiye bağlı vites kontrol sistemi TopoDyn Life standart olarak yer almakta olup sürüş boyunca şanzımanın, güzergahın topografisine uyum sağlamasına ve en uygun vitesleri en doğru zamanda seçerek yakıt ekonomisi yapmasına imkan sağlıyor.

Akslar da ZF’den
Körüklü Otokar Kent otobüslerinde AV132 ve AVN132 alçak tabanlı arka akslar ve RL82EC bağımsız ön süspansiyon kullanılmaktadır. ZF tarafından geliştirilen alçak taban özellikli portal akslar sayesinde araclara basamaksız biniş ve inişler hızlı ve konforlu olarak yapılabilmektedir.

 

 

 

 

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