Ford Otosan'a Avrupa Başkanlık Ödülü

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11 Kasım 2016, 15:53

Ford Otosan, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen projesi ''Bal Arıları Mühendis Oluyor'' ile Ford Avrupa Başkanlık Ödülü'nü kazandı.

Ford Otosan, Ford Avrupa tarafından farklılıklara saygı duymak, farkındalık bilincini artırmak ve bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla 16 yıldır düzenlenen CLAD (Chairman’s Leadership Awards for Diversity/Başkanlık Ödülü 2016) organizasyonundan 2 adet ödülle döndü. Farklı ülkelerden birçok projenin yarıştığı organizasyonda Ford Otosan, “Çeşitli İş Gücüne Değer Verme” kategorisinde “Bal Arıları Mühendis Oluyor” sosyal sorumluluk projesi ile, "Dış Ortaklık Geliştirme” kategorisinde ise “Ford Otosan Satın Alma Ekibi ve Tedarikçileri Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyor” projesiyle ödül aldı.

Ford Otosan İK Direktörü Nursel Ölmez Ateş, “Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesiyle alınan Ford Avrupa Başkanlık Ödülüyle ilgili şunları söyledi: “Türkiye otomotiv sektörünün kadın istihdamında lider şirketi Ford Otosan olarak, geçtiğimiz sene başlattığımız ‘Bal Arıları Mühendis Oluyor’ sosyal sorumluluk projemizle Ford Avrupa tarafından ödüle layık görülmekten gurur duyuyoruz. Türkiye’yi gönüllü bayilerimiz ve çalışanlarımızla başından sonuna dolaşıyoruz, öğrencilere mesleklerin cinsiyetlerinin olmadığını anlatıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatarak kız öğrencileri istedikleri meslekleri seçmeleri yolunda cesaretlendiriyoruz ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. ‘Bal Arıları Mühendis Oluyor’ projesiyle birlikte gelecek yıllarda, Türkiye sanayisinde daha fazla kadın mühendis göreceğimize inanıyoruz.”

Ford Otosan, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğiyle, meslek seçiminde cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek, kadınların iş ve mesleklere katılımının önemi hakkında kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla geliştirilen ‘Bal Arıları Mühendis Oluyor” kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle bugüne kadar 4 binden fazla öğrenciye ulaşıldı.