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Continental'den ContiExtra ayrıcalıkları

11 Kasım 2016, 15:47

Continental, kullanıcılarının kendilerine özel ve ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanabilmesi için hayata geçirdiği contiextra ile bir yeniliğe daha imza atıyor