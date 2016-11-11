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Continental'den ContiExtra ayrıcalıkları
11 Kasım 2016, 15:47
Continental, kullanıcılarının kendilerine özel ve ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanabilmesi için hayata geçirdiği contiextra ile bir yeniliğe daha imza atıyor
Continental, müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları contiextra’da bir araya getirdi. Bir Müşteri Sadakat Programı olan www.contiextra.com adresinden ulaşılabilen Continental’in Müşteri Sadakat Programı’nda faydalı bilgiler, avantajlı kampanyalar ve birbirinden cazip fırsatlar yer alıyor.
55 ülkede 215.000’den fazla çalışanıyla dünyanın en büyük lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden olan Continental, üst düzey hizmet kalitesini bir adım daha öteye taşıyarak, müşterilerine daha fazla ayrıcalık sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda hayata geçirilen contiextra, Continental müşterilerine avantajlarla dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor.
contiextra’ya üyelik çok kolay
Continental Yetkili Satıcıları’ndan veya Continental Lastik Evleri’nden tek seferde 4 adet Continental markalı binek, SUV/4x4 veya hafif ticari araç lastiği satın alan Continental kullanıcıları, contiextra’ya ücretsiz üye olabiliyor. Yetkili satıcılardan yapılan alışverişlerde faturayla birlikte verilen contiextra üyelik şifresini, iletişim ve plaka bilgileri ile www.contiextra.com adresindeki “Yeni Üye” bölümüne giren kullanıcılar, kolayca üyeliğini başlatabiliyor.
Üstelik Continental’in yeni kampanyası, 31 Aralık 2016 tarihine kadar Continental yetkili satıcılarından lastiklerini Maximum Kart ile satın alan tüketicilere peşin fiyatına 8 ay taksit imkanı sunuyor.
Continental Avantajlar Dünyası’nı keşfedin
contiextra üyelerine özel, ayrıcalıklı marka işbirliklerinden oluşan “Avantajlar Dünyası”, birbirinden cazip teklif ve kampanyalar içeriyor. contiextra üyeleri, çeşitli markaların sunduğu avantajlardan, ilgilendikleri kampanyanın geçerli olduğu süre boyunca, ilgili satış noktalarından ya da online alışverişlerde kupon kodu belirterek yararlanabiliyor.
Dünya çapında en büyük kamyon, otobüs ve özel nitelikli ticari lastik üreticilerinden biri olan Continental, contiextra üyeleriyle lastik kullanımına dair faydalı bilgiler de paylaşıyor. www.contiextra.com sayfasındaki Faydalı Bilgiler bölümü; lastiklerin etiketi, ömrü, garanti şartları, depolama yolları gibi konularda öneriler sunarak, lastik kullanıcıları için referans olmayı hedefliyor.
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