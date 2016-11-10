Borusan Lojistik'e İnovasyon Ödülü

Anasayfa » Güncel

10 Kasım 2016, 13:28

Çözüm Ortakları Zirvesi kapsamında Koç grubu tedarikçileri ödüllendirildi. Bu yıl ilk kez verilen 'inovasyon projesi' kategorisinde ödülü Borusan Lojistik aldı.



Zer A.Ş tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Zer Çözüm Ortakları Zirvesi kapsamında verilen ödüllerde Borusan Lojstik, Zer - Arçelik Dış Teslim Projesi ile ‘İnovasyon Projesi’ ödülünün sahibi oldu. Bu yıl değiştirilen ödül konsepti ile şirketler iş hacimlerinin yanı sıra Zer’e ve müşterilerine değer yaratacak, yeni ve farklı iş modelleriyle de değerlendirildiler.



Yenilenen ödül konseptiyle birlikte adı ‘Zer Çözüm Ortakları Zirvesi’ olan etkinlikte ödülü kazanan Borusan Lojistik, proje kapsamında Türkiye’nin herhangi bir noktasında bulunan Arçelik bayisinden, yine Türkiye’nin herhangi bir noktasındaki Arçelik servis noktasına parsiyel ürün taşımasını yapıyor.



Ödülü Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve Zer Genel Müdürü Aykut Özüner’in elinden Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen aldı. Arçelik için parsiyel servis hizmeti verirken, siparişi bayinin girerek süreci başlattığını ve teslimat sonunda bayinin teslimat evraklarını yine sistem üzerinden alabildiğini aktaran İbrahim Dölen bu sayede bayilerin sadece zaman tasarrufu yapmadıklarını aynı zamanda tüm hedef ve performansı sistem üzerinden takip edebildiklerini aktardı.

Alınan ödül ile Zer ve Koç Grubu ile olan güçlü ilişkilerini oldukça büyüttüklerini belirten Dölen, ''Ödül alma sürecimizde hep birlikte verdiğimiz emeklerin, gösterdiğimiz çabanın ödüle layık görülmesi, firmamızın adını sahnede duyurmamız bizler için gurur vesilesi oldu'' dedi.











