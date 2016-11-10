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Borusan Lojistik'e İnovasyon Ödülü
10 Kasım 2016, 13:28
Çözüm Ortakları Zirvesi kapsamında Koç grubu tedarikçileri ödüllendirildi. Bu yıl ilk kez verilen 'inovasyon projesi' kategorisinde ödülü Borusan Lojistik aldı.
Zer A.Ş tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Zer Çözüm Ortakları Zirvesi kapsamında verilen ödüllerde Borusan Lojstik, Zer - Arçelik Dış Teslim Projesi ile ‘İnovasyon Projesi’ ödülünün sahibi oldu. Bu yıl değiştirilen ödül konsepti ile şirketler iş hacimlerinin yanı sıra Zer’e ve müşterilerine değer yaratacak, yeni ve farklı iş modelleriyle de değerlendirildiler.
Alınan ödül ile Zer ve Koç Grubu ile olan güçlü ilişkilerini oldukça büyüttüklerini belirten Dölen, ''Ödül alma sürecimizde hep birlikte verdiğimiz emeklerin, gösterdiğimiz çabanın ödüle layık görülmesi, firmamızın adını sahnede duyurmamız bizler için gurur vesilesi oldu'' dedi.
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