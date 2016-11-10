Yerli Civic Sedan'ın ihracatına başlandı

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10 Kasım 2016, 10:53

İlk üretimine 1997 yılında başlayan Honda Türkiye Fabrikası'nda hatlardan inen Civic Sedanlar Türkiye'nin ardından Körfez ülkelerinde de satılmak üzere yola çıktılar.

Honda Civic Sedan’ın 10’uncu neslinin ihracatına başlandı. Planlama doğrultusunda Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Avrupa’ya ihraç edilecek olan Yeni Civic Sedan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’a ulaştırılmak üzere gemiye bindirildi. Bu pazarlarda da büyük ilgi gören model, alınan ilave adetlerle ihraç edilmeye devam edecek.

Honda Türkiye’nin 123 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği proje neticesinde üretimine 16 Eylül’de başlanan Civic Sedan, 8 Ekim 2016 tarihinde 75 bin 740 TL’den başlayan fiyatla bayilerdeki yerini almıştı. Üretildiği platform nedeniyle Honda’nın global ve Avrupa pazarındaki en önemli modeli olan otomobil, 10’uncu neslinde de tasarımdan teknolojisine segmentindeki standartları yükseltmeyi başardı.

Yeni Civic Sedan



Önceki nesil ile kıyaslandığında daha geniş, daha uzun ve daha alçak olan yeni Civic Sedan kısa ön ve arka aks uzantılarıyla sportif bir duruş sergilerken gergin hatlar yüksek aerodinamik verimliliği destekliyor. Sert hatlara sahip agresif yüz ifadesi, şişkin ve belirgin çamurluk kuşakları ve köşeli tasarıma sahip hava girişleri yeni Civic Sedan’ın sportif karakterine vurgu yapıyor. Ayrıca hafif yapı, rijit gövde, düşük ağırlık merkezi ve son derece gelişmiş bir süspansiyon sistemi ile oldukça keyifli ve eğlenceli bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

Tamamen yeni iç mekan yalın, son derece düzenli bir mimari, yeni teknolojiler ve üst seviye kaliteli malzemelerle buluştu. Alçak oturma pozisyonu sürücüye daha sportif bir his sağlarken aynı zamanda otomobille daha iyi bir bağ kurmaya yardımcı oluyor. Bilgi ve eğlence sistemi Honda Connect’in ikinci nesli, yolculukları keyfe dönüştürmek için Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor.

1,6 litre i-VTEC motor, yeni Civic Sedan’da 6 ileri manuel ve geliştirilmiş yeni CVT şanzıman seçenekleriyle birlikte sunuluyor. Civic Sedan’ın motoru 6500 devirde 125 PS gücü üretiyor ve 4300 devirde 152 Nm tork sağlıyor. Aynı motor üzerinde, özellikle Türkiye pazarı için özel geliştirilen LPG sistemine sahip Civic Sedan Eco, otogaz dönüşümü için özel olarak geliştirilen 1.6 lt’lik motoru ile benzinli bir otomobilin sunduğu performans ve uzun ömürlülüğü, yakıt ekonomisi ve düşük emisyon değerleriyle birleştiriyor.

