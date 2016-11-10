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ABD'li TESLA'nın da tercihi TEMSA

ABD'li TESLA'nın da tercihi TEMSA

Tarih 10 Kasım 2016, 10:38

Silikon vadisinin ileri teknoloji ve internet şirketleri Facebook, Google, Yahoo ve Netflix'in ardından elektrikli otomobil üretimi ile öne çıkan Tesla'nın da tercihi TEMSA oldu.

ABD otobüs pazarında TEMSA rüzgârı esmeye devam ediyor. 2010 yılında ABD otobüs pazarına adım atan TEMSA’nın üretimini gerçekleştirdiği otobüsler birçok taşımacının yanı sıra dev teknoloji şirketlerinin de gözdesi olmaya devam ediyor. ABD pazarında hedeflerini büyütmeye devam eden TEMSA, katıldığı fuar ve çeşitli etkinliklerle müşterileriyle buluşmaya devam ediyor.

TEMSA, ABD'nin California eyaletinde, 15 - 19 Ekim 2016 tarihleri arasında, 43’üncü kez düzenlenen California Bus Assosiation (CBA) Fuarı’na; TS30, TS 35E ve TS45 modelleri ile katıldı. TEMSA Amerika Bölge Satış Müdürü Deniz Çetin, “Bölgenin önde gelen operatörleri filolarındaki TEMSA araçlarından ve kendilerine sunulan servis hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler” dedi.

75 TEMSA otobüsü dev teknoloji şirketlerinin personelini taşıyor

TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, zorlu ABD pazarında bir Türk markası olarak başarılı çalışmalar yürüttüklerini ve birçok taşımacının yanı sıra dev teknoloji şirketlerinin tercihinin de TEMSA olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti. Çelik, “California bölgesinde özellikle Facebook, Google, Yahoo ve Netflix gibi Silikon Vadisi’nde bulunan yüksek teknoloji ve internet şirketlerinin personel taşımacılığında yaygın olarak kullanılan TEMSA otobüsleri Tesla'nın da ilk tercihi oldu. Bölgede 200'ü aşkın otobüs ile önde gelen operatörlerin filosunda yer alan TEMSA'nın 75 adet otobüsü, yüksek teknoloji ve internet şirketleri tarafından kullanılıyor” diye konuştu.

California ve Newjersey’de TEMSA hizmet noktaları

ABD pazarında otobüs satış adetleri arttıkça servis ağlarını da büyüttüklerine dikkati çeken Dinçer Çelik sözlerini şöyle tamamladı: “CBA Fuarı’nda mevcut Texas ve Florida lokasyonlarına ek olarak California ve NewJersey'de açacağımız 2 yeni lokasyonun haberini sektöre duyurduk. Bu lokasyonlarda satış, servis ve yedek parça hizmetleri verilerek, ABD genelinde sektör normlarında yaygın bir hizmet ağı seviyesine ulaşılmış olunacak.”

 

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