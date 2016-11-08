Iveco ve i-Fast işbirliği yaptı

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08 Kasım 2016, 20:44

Iveco, i-FAST Otomotiv Lojistiği'ne 10 adet sıvılaştırılmış doğal gazla çalışan Stralis NP sağlamak için anlaştı.

Iveco'nun açıklamasına göre, söz konusu araçlar, Avrupa’da otomobil nakliyesi için kullanılacak ilk LNG’li araçlar olacak ve Iveco’nun sürdürülebilirliğe bağlılığını bir kez daha gösterecek. İki şirket arasında imzalanan sözleşme, Yeni Stralis Natural Power’ın (NP) çok yönlülüğünün yanı sıra iki şirket arasındaki güçlü iş birliği ve karayolu ulaşımında sürdürülebilirliğe olan hedeflerinin bir ürünü.

Yeni Stralis NP, uzun menzilli görevler için tasarlanan ilk doğal gazlı araç. Araçta Hi-Way kabin, 400 beygir gücünde Iveco Cursor 9 motoru, Eurotronic vites kutusu ve 1500 kilometrelik menzil sunan iki adet 540 litrelik LNG tankı bulunuyor. Bu araçlarda kullanılan temiz yakıt, araçların gürültü ve kirlilik sınırlamaları olan kent merkezlerine özgürce girebilmesine olanak veriyor.

i-FAST Otomotiv Lojistiği, son aylarda, gazı hem sıvı hem de gaz olarak depolayabilen tanklara sahip AT440S33T/P C-LNG modelini test etmişti. Şirket, araçları, Kuzey ve Orta İtalya’da farklı mesafe ve zorluklardan oluşan hassas ve uzun süreli testlere tabi tuttu.

Muhteşem sonuçların ışığında, i-FAST Otomotiv Lojistiği, sektöründe sürdürülebilir ve çevresel etkisi düşük ulaşım aracı kullanan ilk şirket olmaya karar verdi. Bu kararda kısa dönemde İtalya dağıtım ağında gerçekleşecek gelişmeler de etkili oldu; şu anda İtalya’da altı LNG istasyonu bulunmakta, planlar yıl sonunda kadar sıvı doğal gaz istasyonlarının sayısının ona çıkmasını öngörüyor.

i-FAST Otomotiv Lojistiği, yeni Stralis Natural Power’ı genellikle İtalya’da araç nakliyesi ve dağıtımı için kullanacak. Müşterilerine rekabetçi teklifler sunan şirket, avantajlarına çevresel etki ve kâr bağlamında sürdürülebilir hizmeti de eklemiş olacak.

Iveco, i-FAST Otomotiv Lojistik’in filosunda alternatif yakıtlı araçları arttırma ve bu şekilde daha yeşil, sürdürülebilir ve hepsinin ötesinde daha rekabetçi olma konusundaki planlarını gerçekleştirerek sürdürülebilir taşımacılık konusunda ideal bir ortak olduğunu bir kere daha kanıtladı.

