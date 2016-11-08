1 Aralık'ı beklemeden kış lastiğine geçin!

Anasayfa » Güncel

08 Kasım 2016, 20:26

LASİD Genel Sekreteri Bahadır Ünsal; ''Kış lastiği kazaları önemli ölçüde azaltır, hayat kurtarır. Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak. Son güne bırakmadan kış lastiklerinin takılmasında fayda var'' dedi.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD güvenli ve akıcı bir trafik için kış lastiğini önerdi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı genelgesiyle ticari araçlara zorunluluk getiren kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlayacak. LASİD Genel Sekreteri Bahadır Ünsal; lastik değişim kuyruklarına dikkat çekerek kış lastikleri değişimini son ana bırakmamaları konusunda sürücüleri uyardı.

LASİD Genel Sekreteri Ünsal; kış aylarında araç kullanımının zor olduğunu ve risk taşıdığını belirterek şunları söyledi: ‘’Kış koşullarında gerekli önlemler alınmazsa; trafikte risk artar. Kışın lastiği kış lastiğidir. Kış koşullarında karlı ve buzlu yola özel olarak hazırlanan lastikler; daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlayarak kazaları önemli ölçüde azaltır: Kış lastiği trafiğin akıcı ve güvenli olmasına katkı sağlar. Kış lastiği farkındalığı, son yıllarda önemli ölçüde arttı. Zorunluluk kapsamında olmasalar da biz LASİD olarak binek araç sürücülerine de kış lastiği taktırmalarını öneriyoruz. Mecburi olsun olmasın günlük trafiğe çıkan bütün araçlara kış lastiği takılmasını tavsiye ediyoruz. 1 Aralık yaklaşıyor; kış lastiği değişimlerinin son güne bırakılmamasında fayda var.’’

Bizi hayata bağlayan en önemli parçalardan biri



LASİD Genel Sekreteri Bahadır Ünsal; kış lastiğinin +70C altındaki hava koşullarına uygun olarak tasarlandığını belirterek şöyle dedi: ‘’Hiç unutulmamalı ki, lastik; bir araçta bizi hayata bağlayan en önemli parçalardan biridir. Doğru olmayan lastik seçimi ve kullanımı trafik kazalarına yol açabilir. Doğru lastik araca ve mevsime uygun lastiktir. Doğru lastik güvenli sürüşün baş şartıdır.’’

Kış lastiği hakkında bilinmesi gerekenler:

Kış lastiği sırt desenleri ve özel karışımı sayesinde yola daha çok tutunur!

LASİD Genel Sekreteri Bahadır Ünsal; kış lastiği alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle belirtti:

Kış lastiğinin başlıca özellikleri ve avantajları nelerdir?

• Kış lastiklerinin diş derinliği; yaz lastiklerine göre genellikle daha fazladır.

• Kış lastiklerinde desen doluluk oranı, standart lastiklere göre daha azdır. Böylece yol yüzeyindeki kar, buz, su, çamur gibi maddelerin oluklardan dışarı atılması daha kolay olur.

• Kış lastiklerinin sırt deseninde daha çok kılcal damarlı ve omuz bloklarının dişli bir yapısı vardır. Bu yapı, karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde ilave çekiş sağlar.

• Kış lastikleri özel karışımı sayesinde +70C’nin altında sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini korur.

• İçeriğindeki yüksek silika oranıyla, tutunma özelliklerini korur ve ıslak zeminde sürüş emniyetini arttırır.

• +70C’den daha soğuk havalarda kış lastikleri kullanımı ile elde edilen fren mesafesi; gerek yaz lastiklerinden ve gerekse zincir takılmış yaz ya da kış lastiklerinden elde edilen fren mesafesine göre daha kısadır.

• Kış lastiklerine alternatif olarak gösterilen zincir kullanımı; araçların lastik ve mekanik aksamına zarar verdiği için sadece zorunlu durumlarda ve mümkün olan en kısa sürede kullanım için tavsiye edilmektedir.

Kış lastiği alırken ve kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

• Kış lastiklerinin, otomobilinizin 4 pozisyonunda birden kullanılması gerekir. Araçta sadece 2 lastiğin kış lastiği olması, ani frenleme ve viraj alma gibi manevralar sırasında aracın kontrolünü zorlaştırır.

• Kış lastiklerini yaz lastiklerinden ayırtedebilmek için yapısal farklılıklarının yanı sıra yanaklarındaki markalamaya dikkat etmek gerekir. M&S (Mud&Snow - Çamur ve Kar), M+S ve Snowflake veya Snowflake sembollerinden herhangi biri lastiğin yanağında varsa kış lastiğidir.

• Kış lastikleri; kullanılmadıkları dönemlerde uygun koşullarda saklanmalıdır. Tekrar araç altına takıldıklarında performans kayıpları yaşanmaması için ideal şartlarda (kuru, serin, güneş ışığı almayan asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak) muhafaza edilmelidir.

