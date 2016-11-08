Fiat Egea Hatchback'e Dizel Otomatik takviyesi

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08 Kasım 2016, 20:19

Fiat Egea Sedan'ın ardından Fiat Egea Hatchback'in de dizel ve otomatik şanzımanlı versiyonu satışa sunuldu.

Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasından dünyaya ihraç edilen Fiat Egea Sedan’nın dizel motor ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla donatılan versiyonunun Fiat showroomlarındaki yerini almasını takiben, Hatchback karoserli Fiat Egea’nın da satışına başlandı.

Modern kompakt hatchback sınıfının fiyat/fayda dengesi ve zengin donanım seçenekleri ile ezber bozan modeli Fiat Egea; şık tasarımı, konforu, geniş iç hacmi ve düşük kullanım maliyetleri ile tüm ihtiyaçları karşılıyor. Tüm donanım seviyelerinde tercih edilebilen Fiat Egea Hatchback’in dizel otomatik seçeneğine 76 bin 900 TL’den başlayan anahtar teslim satış fiyatı ile sahip olunabiliyor.

Fiat Egea Hatchback kompakt hatchback sınıfındaki iddiasını 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten 1.6 litrelik MultiJet motor ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonu ile daha da arttıyor. 200 km/s son hıza sahip olan dizel otomatik Egea Hatchback, 0-100 km/s hızlanmasını ise 10.2 saniyede tamamlıyor. Sunduğu ortalama 3.8 litrelik yakıt tüketimiyle de dikkat çeken dizel otomatik Fiat Egea Hatchback’in kesintisiz vites değişimi ile sürüş konforunu arttıran çift kavramalı şanzıman aynı zamanda performansı da üst seviyeye taşıyor.

Diğer motor seçeneklerinde olduğu gibi, Lounge Plus donanıma sahip dizel otomatik vitesli Fiat Egea Hatchback’de Uconnect multimedya sisteminin yeni nesli standart olarak sunuluyor. Bu sistem, tıpkı tabletlerde olduğu gibi yüksek tepki hızı, parmak hareketleri ile kaydırma, yakınlaşma ve uzaklaşma kolaylığına sahip. Akıllı telefonların ekranını tablet ekrana yansıtarak, belirli bazı uygulamaları, otomobilinizin ekranından kullanma imkanı sağlayan yeni sistem, Uconnect sisteminden aşina olunan Bluetooth bağlantısı, sesli komut, araç bilgi ve ayar ekranları ve de entegre navigasyon gibi unsurları da bünyesi altında barındırıyor. 7 inçlik tablet ekran ve yüksek çözünürlük ile kullanışlılığı artan geri görüş kamerası kadar hız sabitleme sistemi, park, far ve yağmur sensörleri Fiat Egea Hatchback’in sunduğu, gerçekten ihtiyaç duyulan ve hayatı kolaylaştıran kabin içindeki teknolojilerden bazıları olarak ön plana çıkıyor.

