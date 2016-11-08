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GEFCO, 8 milyar Euro'luk ihaleyi kazandı

GEFCO, 8 milyar Euro'luk ihaleyi kazandı

Tarih 08 Kasım 2016, 20:14

GEFCO Grup, Fransız otomotiv devi PSA ile 8 milyar Euro değerinde bir anlaşma imzaladı.

GEFCO, Avrupa’nın en büyük 2. otomobil üreticisi PSA Group’un düzenlediği ihaleyi kazandı. İhale dahilinde iki firma arasında 8 milyar Euro’luk anlaşma imzalandı.

GEFCO anlaşma çerçevesinde PSA Group’un markaları Peugeot, Citroën ve DS için global nakliye çözümlerinin tasarım ve uygulamasından sorumlu olacak. GEFCO ayrıca markaların üretimi için kaynak temini ve montaj tesislerinden bitmiş araçların dağıtımına kadar tüm tedarik zincirini yönetecek, yedek parça dağıtımından sorumlu olacak.

Anlaşma için ‘PSA Group'ta geliştirilmiş operasyon performansının güçlü bir sürükleyicisi’ ifadesini kullanan PSA Group Satın Alma İdari Başkan Yardımcısı Yannick Bézard, “Uluslararası büyümemizin yanı sıra kurumsal dönüşümümüz çerçevesinde yeni iş fırsatlarını da yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede GEFCO'yla başarılı bir iş ortaklığı yürüteceğimize inanıyoruz” dedi.

PSA Group’un güvenilir iş ortağı olarak GEFCO’yu tercih etmesinden onur duyduğunu belirten GEFCO Yönetim Kurulu Başkanı Luc Nadal ise konu ile ilgili şunları söyledi: “Tüm GEFCO ekipleri, müşterilerimizin verimlilik ihtiyaçlarını karşılamak için aktif çaba gösteriyor. Ekiplerimiz, uluslararası büyüme gösteren müşterilerimizi uzun vadeli büyüme ve karlılık hedefleri kapsamında yakından destekliyorlar.”

4. taraf lojistik tedarikçisi olarak uçtan uca çözümler oluşturmak amacıyla demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve yurt içi suyoluyla nakliyeyi kapsayan optimize süreçler uygulayan GEFCO, ihaleler sonucunda tedarik zincirine katılmak üzere seçilen tedarikçilerin koordinasyonundan da sorumlu olacak. Firma ayrıca yüksek performanslı IT ve veri yönetim sistemleri ile ileri düzey lojistik mühendislik becerilerini uygulayacak.

Üretim veya dağıtım kanalıyla PSA Group'un faaliyet gösterdiği yaklaşık 50 ülkeyi kapsayan anlaşma dahilinde, GEFCO'nun satın alma ve havuz oluşturma uygulamaları da tüm müşterilere katkı sağlayacak.

 

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