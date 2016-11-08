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Şahdeniz 2'de 'hareket' var

Şahdeniz 2'de 'hareket' var

Tarih 08 Kasım 2016, 20:07

Dünyanın en büyük enerji projelerinden Şahdeniz 2 Projesi'nde 142 tonluk Exhaust Support Structure montajını gerçekleştirdi.

Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye'nin lider kuruluşu Hareket, Azfen-Tekfen-Amec ortaklığı ile hayata geçirilen Şahdeniz 2 Projesi'nde 142 tonluk Exhaust Support Structure montajını gerçekleştirdi. Bakü Ata Yard'da gerçekleştirilen montaj sırasında Hareket, 600 tonluk Demag CC 2800-1 ve iki adet 220 tonluk Liebherr LTR 1220 paletli vinçler kullandı.

142 ton ve 23,6x22,1x4,2 metre ebatlarında olan Exhaust Support Structure’nin parçaları, yurtdışından gemilerle Bakü'ye sevk edildi ve atölyelerde işlenerek montaja hazır hale getirildi. Montaj operasyonu üç gün sürdü. Birinci gün yatay pozisyonda taşıyıcı ayaklar üzerinde duran parçayı dikme operasyonu gerçekleştirildi. Hareket, bu operasyonda ana vinç olarak 600 tonluk Demag CC 2800-1, yardımcı vinç olarak da iki adet 220 tonluk Liebherr LTR 1220 paletli vinçler kullandı. İkinci gün dikey pozisyonda bekletilen parça, Demag CC 2800-1 paletli vinç ile monte edileceği yere kaldırıldı. Üçüncü gün ise yine Demag CC 2800-1 paletli vinç yardımıyla askıda bekleyen parçanın ayaklarındaki kaynak işlemleri tamamlandı. Operasyon esnasında Hareket’e ait altısı paletli vinç olmak üzere 11 vinç kullanıldı. Ayrıca 24 dingil (6 dingil x 4) spmt modülü ve iki adet Power Pack kullanılarak çeşitli kombinasyonlarla saha içinde ağır malzemeler taşındı.

Dünyanın sayılı büyük enerji projeleri arasında

Şahdeniz 2 projesi Ata Yard sahasında yaklaşık 5.000 personelin görev aldığını kaydeden Hareket Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Altunkum, projenin dünyanın en büyük enerji yatırımlarından biri olduğunu ifade etti. Altunkum, proje tamamlandığında ilk gaz dağıtımının 2018 yılı içerisinde Türkiye ve Gürcistan’a, 2019’da ise Avrupa’ya yapılmasının planlandığını belirtti.

Şahdeniz 2 projesinin %35,8 ortağı ve ana işletmecisi BP’nin ilk kez bir Türk firmasına iş verdiğini dile getiren Altunkum, Hareket’in projeye 14 Temmuz’da dahil olduğunu, projenin en yoğun döneminde 18 vinç, 24 aks SPMT (Self-Propelled Modular Transporters) ve 30 personelle saha içinde kaldırma ve nakliye işlerini gerçekleştirdiğini, 16 Eylül’den itibaren ise 10 vinç, 24 aks SPMT ve 20 personelle çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

 

 

 

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