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Kalyon İnşaat filosunu MAN ile güçlendirdi
08 Kasım 2016, 12:17
Kalyon İnşaat, Kuzey Marmara Otoyolu projesi yatırımlarında 30 adet MAN TGS 41.400 8×4 BB damperli kamyon ve 1 adet TGS 33.480 6X4 BBS çekici satın alarak çalışmalarına başladı.
Kalyon İnşaat, Kuzey Marmara Otoyolu projesi yatırımlarında da MAN’ı tercih etti. Firma, 30 adet MAN TGS 41.400 8×4 BB damperli kamyon ve 1 adet MAN TGS 33.480 6X4 BBS çift çeker çekici satın alarak filosunu güçlendirdi.
Kalyon İnşaat’ın Arnavutköy’deki şantiyesinde gerçekleştirilen teslimat törenine, Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Makine İkmal Müdürü Ekrem Karacan ile Ekipman Müdürü Ahmet Özcan, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’yi temsilen ise İstanbul Şubesi Kamyon Satış Müdürü İbrahim Altun ve Uzman Müşteri Temsilcisi Okan İmral katıldı.
Teslimat töreninde konuşan Ekrem Karacan, “MAN’ı ağır şartlar altında gösterdiği performansı, sağlamlığı ve düşük yakıt tüketimi gibi çok olumlu referanslar nedeniyle tercih ettiklerini belirterek, “Özellikle 3. Havalimanı İnşaatı gibi çalışma şartlarının çok zor olduğu projelerde göstermiş olduğu başarılı performansı yakından takip ettiğimiz MAN araçlarını tercih etmekten son derece memnunuz” şeklinde konuştu. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında başladıkları bu çalışmanın haricinde iş ortakları ile birlikte Türkiye’nin önemli inşaat projelerinde hizmet vermekten duydukları gurur ve mutluluğu dile getiren Karacan, ‘’MAN ile başlayan işbirliğimizin, bundan sonraki projelerde de büyüyerek devam etmesini temenni ediyoruz’’ dedi.
Hizmet odaklı yaklaşım
Kalyon İnşaat ile birlikte uzun bir yola çıktıklarını belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. İstanbul Şubesi Kamyon Satış Müdürü İbrahim Altun da “Araçlarımızın kalitesi ve sağlamlığı, bu uzun ve zorlu yoldaki en temel güvencemiz. Bununla birlikte 3. Havalimanı İnşaatı projesinde bizi açık farkla öne çıkaran hizmet anlayışımız, satış sonrası hizmet kalitemiz ile her zaman Kalyon İnşaatın yanında olacağız” açıklamasında bulundu.
Törenin ardından Kalyon İnşaat firmasına teslim edilen 30 adet MAN TGS 41.400 6X4 BB damperli kamyonlar, şantiye sahasındaki hafriyat operasyonlarına başladı.
İnşaat sektöründe 42 yıllık tecrübe
1974 yılında Gaziantep’te kurulan Kalyon İnşaat, 42 yıldır önemli inşaat projelerine hayat veriyor. Referans listesi hayli güçlü olan firmanın tamamladığı ve halen devam eden bazı önemli projeleri şunlar:
İstanbul 3. Havalimanı Projesi
Asrın Projesi KKTC Su Temini Projesi
Irak Erbil Duhosk Su Temini Projesi
Melen İshale Hattı 1-2-3
İstanbul D-100 Metrobüs Yolu ulaşım Hattı
Kalen-2 Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali
Nurdağı – İslahiye Yolu
Çanakkale – Ezine – Ayvacık Yolu
İstanbul – Şile Ağva Yolu
Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı
Bostancı-Dudullu Metro hattı
Ataköy Atık Su Arıtma Tesisi
Terkos İkitelli İçme Suyu İsale Hattı
Başakşehir Stadyumu
K.T.Ü. Farabi Hastanesi
Melet Enerji Ordu regülatörü ve Hidroelektrik Projesi
TANAP Lot 4 ve Lot 5 Projesi
Kayabaşı TOKİ Projesi
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Trabzon İshale Hattı
Sabiha Gökçen Havaalanı Pist Yapımı
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