Kalyon İnşaat filosunu MAN ile güçlendirdi

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08 Kasım 2016, 12:17

Kalyon İnşaat, Kuzey Marmara Otoyolu projesi yatırımlarında 30 adet MAN TGS 41.400 8×4 BB damperli kamyon ve 1 adet TGS 33.480 6X4 BBS çekici satın alarak çalışmalarına başladı.

Kalyon İnşaat, Kuzey Marmara Otoyolu projesi yatırımlarında da MAN’ı tercih etti. Firma, 30 adet MAN TGS 41.400 8×4 BB damperli kamyon ve 1 adet MAN TGS 33.480 6X4 BBS çift çeker çekici satın alarak filosunu güçlendirdi.

Kalyon İnşaat’ın Arnavutköy’deki şantiyesinde gerçekleştirilen teslimat törenine, Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Makine İkmal Müdürü Ekrem Karacan ile Ekipman Müdürü Ahmet Özcan, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’yi temsilen ise İstanbul Şubesi Kamyon Satış Müdürü İbrahim Altun ve Uzman Müşteri Temsilcisi Okan İmral katıldı.

Teslimat töreninde konuşan Ekrem Karacan, “MAN’ı ağır şartlar altında gösterdiği performansı, sağlamlığı ve düşük yakıt tüketimi gibi çok olumlu referanslar nedeniyle tercih ettiklerini belirterek, “Özellikle 3. Havalimanı İnşaatı gibi çalışma şartlarının çok zor olduğu projelerde göstermiş olduğu başarılı performansı yakından takip ettiğimiz MAN araçlarını tercih etmekten son derece memnunuz” şeklinde konuştu. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında başladıkları bu çalışmanın haricinde iş ortakları ile birlikte Türkiye’nin önemli inşaat projelerinde hizmet vermekten duydukları gurur ve mutluluğu dile getiren Karacan, ‘’MAN ile başlayan işbirliğimizin, bundan sonraki projelerde de büyüyerek devam etmesini temenni ediyoruz’’ dedi.

Hizmet odaklı yaklaşım

Kalyon İnşaat ile birlikte uzun bir yola çıktıklarını belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. İstanbul Şubesi Kamyon Satış Müdürü İbrahim Altun da “Araçlarımızın kalitesi ve sağlamlığı, bu uzun ve zorlu yoldaki en temel güvencemiz. Bununla birlikte 3. Havalimanı İnşaatı projesinde bizi açık farkla öne çıkaran hizmet anlayışımız, satış sonrası hizmet kalitemiz ile her zaman Kalyon İnşaatın yanında olacağız” açıklamasında bulundu.

Törenin ardından Kalyon İnşaat firmasına teslim edilen 30 adet MAN TGS 41.400 6X4 BB damperli kamyonlar, şantiye sahasındaki hafriyat operasyonlarına başladı.

İnşaat sektöründe 42 yıllık tecrübe

1974 yılında Gaziantep’te kurulan Kalyon İnşaat, 42 yıldır önemli inşaat projelerine hayat veriyor. Referans listesi hayli güçlü olan firmanın tamamladığı ve halen devam eden bazı önemli projeleri şunlar:

İstanbul 3. Havalimanı Projesi

Asrın Projesi KKTC Su Temini Projesi

Irak Erbil Duhosk Su Temini Projesi

Melen İshale Hattı 1-2-3

İstanbul D-100 Metrobüs Yolu ulaşım Hattı

Kalen-2 Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali

Nurdağı – İslahiye Yolu

Çanakkale – Ezine – Ayvacık Yolu

İstanbul – Şile Ağva Yolu

Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı

Bostancı-Dudullu Metro hattı

Ataköy Atık Su Arıtma Tesisi

Terkos İkitelli İçme Suyu İsale Hattı

Başakşehir Stadyumu

K.T.Ü. Farabi Hastanesi

Melet Enerji Ordu regülatörü ve Hidroelektrik Projesi

TANAP Lot 4 ve Lot 5 Projesi

Kayabaşı TOKİ Projesi

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trabzon İshale Hattı

Sabiha Gökçen Havaalanı Pist Yapımı



