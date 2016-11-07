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Hareket'in ekipman yatırımları devam ediyor

Hareket'in ekipman yatırımları devam ediyor

Tarih 07 Kasım 2016, 16:19

Hareket, bir adet 2016 model Liebherr LTM 1220-5.2 model teleskobik bomlu mobil vinci filosuna ekledi.

Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye'nin lider kuruluşu Hareket, yeni yatırımlarla makine parkını büyütmeye devam ediyor. Hareket, son olarak bir adet 2016 model Liebherr LTM 1220-5.2 model teleskobik bomlu mobil vinci filosuna ekledi.

220 ton kaldırma kapasitesine sahip olan vincin alımı ile birlikte Hareket'in mobil vinç filosu 50'ye yükselmiş oldu. Hareket, 2016 yılında platform yatırımlarına da devam ediyor. 5 adet 41 metre erişime sahip Haulotte HA41 RTJ PRO ve 5 adet 26 metre erişime sahip Haulotte HA 260 PX eklemli dizel platformu filosuna katan Hareket, toplam platform sayısını 35'e yükseltmiş oldu.

 

 

 

 

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