TEMSA'dan Balıkesir'e 22 araçlık teslimat

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07 Kasım 2016, 16:00

TEMSA, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 farklı ürün grubundan olmak üzere 22 araçlık toplu teslimat gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında başlattığı toplu taşımada yenileme ve dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda belediye filosuna TEMSA marka ürün gruplarından 13 adet Avenue, 5 adet Safir ve 4 adet Prestij SX aldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen Depo Amirliği’nde 3 Kasım Perşembe günü düzenlenen törene Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, ilçe belediye başkanları, Şoförler Odası Başkanı Fehmi Erdem, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, TEMSA Satış Direktörü Murat Anıl, Satış Müdürü Baybars Dağ, Kamu Satış Müdürü Ayşegül Gökçe, Kamu Satış Yöneticisi Mahir Akkuş, Ege Bölge Satış Yöneticisi İrfan Özsevim ve Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Ersan katıldı.

Törenin açılış konuşmasını TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik yaptı. TEMSA’nın geçmiş yıllarda olduğu gibi otobüs markalarının lideri konumunda olduğunu ifade eden Çelik, “Bu yıl da yüzde 32 pazar payı ile TEMSA Türkiye’nin otobüs pazarı lideri. TEMSA’nın başarısının kaynağında müşterisinin her zaman yanında olması, onu çok iyi dinlemesi, satış ve satış sonrası sürecinde iyi bir ekibe sahip olması yatıyor. TEMSA sadece Türkiye’de değil, dünyanın 66 ülkesine ihracat yapan bir şirket. TEMSA, hem midibüs, hem şehir içi otobüs, hem de şehirler arası otobüs üreten tek şirket. Avrupa’dan Amerika’ya satış yapabilen, 2 dünya şirketinden de bir tanesi. Önümüzdeki aylarda kısmetse, Türkiye’nin yüzde 100 yerli otobüsünün lansmanını Sayın Bakanımızın katılımları ile yapacağız. Bugün de Balıkesir Belediyesi ile yaptığımız iş birliği neticesinde 13 Avenue, 5 Safir Plus ve 4 Prestij SX aracımızı teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

17 şehirde 1300’ü aşan Avenue

Balıkesir Belediyesi’ne teslim ettikleri 13 Avenue’nun 17 şehirde hizmet verdiğine dikkat çeken Çelik, “Türkiye genelinde 1300’den fazla Avenue araçlarımız yollarda seyahat sürecine kalite, konfor ve güvenlik katıyor. Safir Plus ve Prestij SX araçlarımız da bugün tüm müşterilerinin işletim sürecinde sağladığı avantajlar ve konfor ile memnuniyet yaratıyor” diye konuştu.

Çelik, yeni araçların hem belediyeye hem de Balıkesirlilere hayırlı olmasını diledi. Çelik, “Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur bey ve belediye yetkililerine TEMSA’yı tercihlerinden dolayı teşekkür ediyor yeni araçlarımızın hem belediyeye hem de Balıkesirli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“66 ülkeye ihracat Türkiye’nin sanayisinin gücünü gösteriyor”

Çelik’in ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Başkan Uğur, TEMSA Genel Müdürü’nün sözlerini hatırlattı. TEMSA’nın 66 ülkeye ihracat yapmasının Türkiye’nin ekonomi ve sanayide geldiği noktayı ve ilerlemeyi gösterdiğini söyleyen Uğur, “1969 yılında ilk kurşun kalem fabrikasının açılışında devrin başbakanı ‘Türkiye bugün kalemden kağıda, iğneden ipliğe üretim yapıyorsa bu memlekette bir şeyler var demektir’ demişti. Eğer bugün Türkiye 66 ülkeye bu otobüsleri ihraç ediyorsa, insansız hava aracını yapıyorsa, uydusunu atıyorsa, gemisini, tankını, topunu yapabiliyor, uçağını yapma noktasına gelmişse, yüzde yüz aracını da yapıyorsa bu ülke take-off noktasını yakalamıştır. Artık Türkiye’yi, take-off noktasını, uçağın kalkışını kimse durduramayacak” diye konuştu.

“Dönüşüm devam ediyor”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılında başladığı dönüşüm ve değişim çalışmalarının Türkiye’de dikkatle takip edildiğini ve örnek alındığını belirten Başkan Uğur şöyle konuştu: “Gerek esnafımız, gerek Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi, gerek ulaşım dairemiz araçları ile çığ gibi büyümekte. Bugün itibarı ile 224 adedi Büyükşehir Belediyesi, 25 adedi BTT AŞ öz malı ve 609 adet BTT AŞ bünyesinde çalışan esnafımıza ait olmak üzere toplam 858 taşıtlık dev bir filo ile Balıkesirli hemşehrilerimize hizmet veriyoruz. Bu araçlar günde 150 bin yolcu taşıyor. Aylık 4 milyon üzerinde yolcu taşıma kapasitemiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak 20 milyon lira, şirketimiz 5 milyon lira, esnafımız da 80 milyon liralık yatırım yaptı. Toplam 105 milyon liralık yatırım var. Bu 858 aracımıza 24 araç daha ilave ediyoruz. Gaziosmanpaşa ve 52 Evler hatlarındaki 24 minibüs kapsamında klimalı, engelli uyumlu, güvenlik kameralı ve validatörlü araç almak için kararını aldı. Balıkesir’e hayırlı uğurlu olsun. Kampüs araçlarını yeniledik, taksi dolmuşları yeniledik. Yalnızca Balıkesir merkezdeki değil, Ayvalık’ta, Burhaniye’de, Gönen’de, Manyas’ta, Edremit’te bütün ilçelerimizde bu modern araçlarımızı hızlı bir şekilde hemşeherilerimizin hizmetine sunuyoruz.”

“Belediyeler hizmette yarışıyor”

Son olarak konuşan Vali Ersin Yazıcı, “2012 yılında çıkan, 2014 yılında hayat bulan ve bugün itibari ile nüfusumuzun yüzde 78’inin yaşadığı 30 tane büyükşehir belediyemiz var. Ve bu kanundan sonra, bu yapılan idari düzenlemeden sonra hem belediyeler ve şehirler hem ülke içinde hem de yurt dışında yarışa başladı. Ben Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bu güzel hizmeti bu güzel insanlara sunduğundan dolayı kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar okunarak, kesilen kurdele ile araçlar hizmete alındı. Otobüslerde incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, Başkan Uğur ve davetliler daha sonra yeni otobüsler ile şehir turu attı.

