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Bursa Belediyesi Yalçın Dorse ile devam dedi.
07 Kasım 2016, 14:53
Kamu ihalelerinde ihale şartname ve ihale koşullarını yerine getirmek ve ilgili kurumun devamlı tedarikçisi arasına girmek özel bir başarı oluşturuyor
Yalçın Dorse Bursa Belediyesine gerçekleştirdiği birbirini takip eden teslimatlarla kamu satışlarının zor koşullarınıda ince eleyip sık dokunan koşullarıda yerine getirdiğini gösterdi. Ardı ardına teslim edilen lowbed sayısı 10 adede ulaştı.
İhracat teslimlerinin yanında kamu ile işbirliğimizi sürdürüyoruz. 2016 yılında kamu ya yaptığımız teslimatlar 10 adeti buldu. Son lowbed alımını Yalçın Dorse’den 2012 yılında yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi , performans ve bakım maliyetleri konusunda son derece memnun kaldığı araçların devamını 2016 yılında alıyor. üç adet 4 aks lowbed yarı römork ve iki adet 3 aks lowbed yarı römork. 4 aks lowbedler belediyenin tüm ekipmanlarını taşıyabilecek şekilde 55 ton kapasiteye sahip. Arka iki aksı döner özellikte olan lowbed hidrolik ayakları ile oldukça pratik yüklemeye imkan veriyor.
Kurumun diğer 3 aks siparişlerinde de yine en arka aks döner tip. Ayrıca bu araçlar arızalı ekipmanların taşınması için 40 tonluk tambur vinç ile donatıldı. taşıma kapasitesi ise 45 ton.
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