OKT'den 4 Akslı ADR’ li, Akaryakıt Tankeri

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04 Kasım 2016, 11:26

OKT Trailer, yenilikçi ve ihracatcı yaklaşımlarıyla geliştirdiği ürünleri arasına bir yeni ürün daha ekledi.



Akaryakıt tankeri ve silobas üretimi ile tanınan OKT dört dingilli tanker ürettiğini duyurdu. Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ADR’ li akaryakıt tankeri, 54 bin litre kapasite ile kendi sınıfında en yüksek hacme sahip.

Son yıllarda karayolu ile yük taşıma standartlarını yol altyapısı ve gelişen teknolojik yeniliklere göre belirleyen ülkelerde dört akslı yarı römork kullanımı yaygınlaşıyor. Dört dingilli yarı römorklarda artan yük ağırlık ve hacmine karşılık, fren ve yönlendirme sistemlerinde yapılan yenilikler, dingil başına düşen yük miktarı yük dağılımında sağlanan iyileştirmelerle güvenlik riski oluşmuyor. Taşıma kapasitesinde araç ağırlığı ve faydalı yük ağırlığı önemli ölçüde artıyor. Taşıma maliyeti ve ton /km bazında yakıt tüketimi azalıyor. OKT bu gelişmeye OKT dört dingili yarı tanker yarı römork üreterek katıldı. Dört dingili ADR 'li tanker özellikle ihracat pazarları için geliştirildi. OKT tarafından yapılan basın açıklamasında dört dingili tankerin özellikleri ve gelişim sürei ile ilgili bilgi verildi. Basın bülteninde aşağıdaki bilglere yer verildi.“OKT Trailer olarak, ileri teknoloji ve kaliteye sahip ürünlerimiz ile Asya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika kıtalarındaki çeşitli ülkelere ihracat yapıyoruz, ülke ekonomimize ciddi döviz katkısı sağlıyoruz. Ürün kabul ve test aşamaları başarı ile tamamlanan 4 dingilli, 54 bin litre kapasiteli tankerin Prototip üretimi müşteri tarafından da kullanıldı. Kullanım sonrası müşterimizin memnuniyetini, seri üretim için alınan çoklu adetteki siparişler ile teyit ettik. Amacımız, treyler sektöründe Türkiye’de olduğu gibi dünyada da lider firmalar arasında yer almak. Bu amaçla birçok yenilikçi projeler üretmeye devam edeceği, Yurtiçi, yurtdışı pazarlarda yenilikçi ürünleri ile yer almaktan mutluluk duyuyoruz.4 dingilli, 54 bin litre kapasiteli treyler tanker daha fazla taşıma kapasitesi, artan manevra kabiliyeti ile karayolunda yüksek tonajın güvenli taşımacılığını gerçekleştiriyor.Kuruldukları günden bu yana yenilikçi üretim anlayışı ile hareket ettiklerini belirten OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş “OKT olarak, farklı ihtiyaçlara inovatif çözümler sunmak üretim anlayışımızın temel prensibi. Yenilik aracında da bu prensiple yola çıktık, geçmişten bugüne işimize olan merakımız, gelişimi ve sürekli yenilenmeyi beraberinde getiriyor.2009 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Tübitak destekli Ar-Ge projeleri, sonrasında geliştirdiğimiz projeler için bize önemli bir referans oldu. Ürün işlev tasarımına yönelik geliştirdiğimiz parçalar ile birçok sınai mülkiyet tescili aldık. Tanker gövde yapısında kullandığımız tescilli, kesintisiz kaynak teknolojisi en az sayıda birleşim noktası ile yüksek mukavemet ve uzun ömür sağlıyor. Kesintisiz kaynak teknolojisi, 54 bin litre, yüksek hacimli tankerin tasarım ve üretimi sırasında da bizim için büyük bir avantaj oldu. Yapılan FEM analizinde tankın yüksek hacmine rağmen en az T noktası ile beklenilenin üstünde bir mukavemet elde ettik.ADR’ li tanker üretimi konusunda 2000 yılından bu yana ciddi birikimlerimiz oldu. 2014 yılında ülkemizde de zorunlu hale gelen ve kontrolleri TSE tarafından yürütülen süreçte, hızlı ve başarılı bir ilerleme kaydettik. Bugün altı tasarım tip onayı ile sıvı tehlikeli madde taşımacılığında 3 bin litreden 54 bin litreye kadar 18 farklı tipte proje ile Türkiye’ deki en geniş, ADR’ li tank tasarım tip onayına sahip tek üreticiyiz. 54 bin litre hacimli tasarım onayı ile ADR’ li tanker grubunda en yüksek kapasiteli tanker üretimini gerçekleştirmiş olduk.4 dingilli, 54 bin litre kapasiteli treyler tanker, tamamen kendi bünyemizde çalışan mühendislerimizin 1,5 yıl süren ar-ge çalışmaları kapsamında üretildi. Daha önce ortaya koyulmamış bir projeydi, kapasite artışı sadece tank tasarımında olmadı tabii ki. Gerek üretim hattımızda gerekse makine ekipman parkurumuzda yenilenme ve geliştirmeler yapıldı. Tüm bu geliştirmelerin yanı sıra üzerine yoğunlaştığımız en önemli konu yüksek hacim ile birlikte doğal olarak artan tehlike boyutuydu. Tasarım değerlendirme analizleri sonucunda, yeni işlevler sunan teknolojileri tank üzerinde uygulayarak tehlike ve riskleri azalttık.Yüksek hacmin dingiller üzerindeki yük dağılımını homojen bir şekilde sağlayabilmek için kendinden dümenlenebilir /döner, her biri standart uygulamaların üzerinde tonaj kapasitesine sahip 4 dingil kullandık. Dingillere düşen yük otomatik olarak algılanıyor ve yük kapasite ayarlaması yapıyor. Bu dingiller uzun araçlar için ideal, aracın manevra kabiliyetini artırıyor. Treylerdeki yakıt masrafını azaltıyor. Lastikler daha az aşınıyor, lastiğin kullanım süresi ön dingilde % 50, arka dingilde ise % 70 artıyor. Kendinden dümenlenebilir / döner dingiller daha güvenli ve kullanımı daha kolay. Yine yük dağılımına uygun kapasite ve ebatta, lastik ve alüminyum jantlar kullandık. Şık görünümü, hafifliği, sürücü konforu, uzun kullanım ömrü ve çevre dostu olması özellikleri alüminyum jantları tankerimiz ile bütünleştirdi.Sürücü verimliliği ve araç güvenliğini artırmak üzere fren teknolojisinde de son geliştirmeler uygulandı. Treylerin emniyet verimliliğini artıran geri yanaşma sensör özelliği, araçtaki kör noktalardan biri olan tanker tam arka noktasının sürücü tarafından fark edilmesini ve ölümlü kaza risklerinin engellenmesini sağlıyor. Olası masraflı hasarlar açısından da önemli bir emniyet tedbiri.Fonksiyonellik ve kullanıcı ergonomisi sağlanırken iş güvenliği ön planda tutuldu ve tanker premium ekipmanlar ile donatıldı.Tankerin dolum boşaltım sisteminde, Dünya’ da ilk Türbin sayaç sistemine sahip alttan dolum boşaltım sistemi kullanıldı. Sistem GPRS uyumlu, yeni sayaç teknolojisi ile çalışıyor. Can-bus kablosu sayesinde aracın konumu, elektronik mühürleme sistemi, boşaltım yapılan miktar gibi birçok bilgi anlık olarak cep telefonuna mesaj olarak iletiliyor.Sistemin yönetimi için ihtiyaç duyulacak yetki tanımlaması da mevcut. Tanımlanan yetkiler dışında sisteme hiçbir şekilde müdahale edilemiyor.Bu akıllı sistem ile tanka yüklenen 2 ayrı ürün, aynı sayaçtan sayılarak boşaltılıyor ve mal karışımı yaşanmıyor. Akaryakıt sıcaklığı korunduğu için kesafet kaybına uğramıyor. Hızlı ve tam boşaltım sağlanıyor. Mal kaybı önlenirken kazanç artırılıyor. Boşaltım işlemi, bölmelerde tekli, sıralı ya da çoklu olarak yapılabiliyor. Her bir bölmede kademeli boşaltım imkânı da var.Dolum – boşaltım komutunun sisteme girilmesi ile işlem başlatılıyor ve otomatik olarak devam ediyor. Kullanıcının dolum boşaltım sırasında sistemin başında beklemesine gerek duyulmuyor.Kullanıcı açısından diğer bir avantajı da bakım kolaylığı.Sistem, diğer sistemlere göre % 43 daha hafif ve % 51 daha az yer kaplıyor. Kontrol paneli ve göstergeler kullanıcı dostu ve kolay anlaşılır. PC ile uyumlu çalışabiliyor, herhangi başka bir ara yüz gerektirmiyor, kullanımı kolay. Kompakt bir yapıya sahip olan sistemde pnömatik tesisat gayet sade, servis edilebilirliği de pratik.