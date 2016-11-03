Dacia'da 'sıfır' faiz

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03 Kasım 2016, 13:12

Kasım ayında yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşterilere sıfır faiz fırsatı sunuluyor.

Logan MCV ve Yeni Sandero Ambiance 1.2 16V 75bg versiyonu dışında tüm Dacia binek ve hafif ticari modellerde 20.000TL 15 aya kadar, 24.000TL 12 aya kadar ve 12.000TL 24 aya kadar sıfır faiz fırsatı kullanılabiliyor. Daha uzun vade seçenekleri için ise 48.000TL 24 aya kadar yüzde 0,84 ve 48.000TL 48 aya kadar yüzde 1,09 faiz oranı bulunuyor.

Finansman kampanyasına katılmayan müşteriler için ise Dokker Ailesi’nde 2.000TL, Duster ve Sandero’da 1.500TL, Lodgy’de 1.250TL nakit alım indirimi sunuluyor.

Kasım ayında Sandero 39.550TL, Dokker Van 37.550TL, Duster 53.150TL, Logan MCV 46.300TL, Lodgy 59.850TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.















