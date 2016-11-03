Toyota'da Kasım fırsatları

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03 Kasım 2016, 13:06

Toyota, yılın son aylarında avantajlar dünyasının kapısını hep 'Aralık' tutacak kasım kampanyası ile benzersiz fırsatlar sunuyor.

Toyota’nın kasım ayı kampanyasında 6 bin TL’ye varan indirimlerin yanında, 0 kilometre araç alacaklar Forever Kart kampanyası kapsamında BP’den 3 ay boyunca yüzde 5 akaryakıt hediyesinden de yararlanacaklar.

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde tüm modellerin yer aldığı perakende satış sıralamasında birinci sırada bulunan Corolla, farklı motor seçenekleri ve donanım özelliklerine göre 4 bin TL’ye varan indirimlerle kasım kampanyasında yerini alıyor. Toyota’nın ilk kompakt SUV’u olan RAV4 ve arazi şartlarında olduğu kadar şıklığı ile de şehir yollarının vazgeçilmezi Hilux 5 bin TL’ye varan indirimle kampanyaya dahil oluyor. Kasım kampanyasında Yaris Hyrid 6 bin TL’ye, Yaris 1.33 3 bin TL’ye varan indirimle sunulurken, Auris 2 bin TL’ye varan indirimler ile yeni müşterilerini bekliyor. Kasım ayında, Toyota Yaris 44 bin 900, Auris 54 bin 950, Corolla 56 bin 950 ve Hilux 76 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Toyota’nın kasım ayı kampanyasından yararlanacaklar indirimlerin yanı sıra taksitlerini 6 ay erteleyebilecekler. Yüzde 1,09’dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın kasım kampanyasından yararlanacaklar, diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının Mayıs ayında başlayabilecekler. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.

Çiftçilere Özel Kredi İmkanı



Toyota, tarım ve hayvancılık geliri olan çiftçilere de kasım kampanyasında özel bir ayrıcalık tanıyor. ALJ Finans ve Garanti Bankası tarafından sunulan Çiftçi Kredisi imkanına ekim ayında da devam eden Toyota’nın bu uygulamasından yararlanmak isteyen çiftçiler için eşit ödemeli, 6 ayda 1 ödemeli, yılda 1 ödemeli ve hasat dönmelerinde ödemeli kredi seçenekleri bulunuyor.ALJ Finans ve Garanti Bankası işbirliği ile sunulan bu kredi ile Toyota sahibi olmak isteyen çiftçiler yüzde 1,27’den başlayan faiz oranlarından yararlanabilecekler.