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MAN Kamyon ve Otobüs'te yeni atamalar

MAN Kamyon ve Otobüs'te yeni atamalar

Tarih 02 Kasım 2016, 22:44

Türkiye ağır ticari araçlar sektörünün öncü markası MAN Kamyon ve Otobüs yönetimindeki bazı görevlere yeni isimler atandı.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’de gerçekleşen şirket içi atamalar kapsamında Otobüs ve İkinci El Satış Grup Müdürlüğü görevini yürüten Devrim Eren Gündüz, MAN Truck & Bus Güney Afrika Cumhuriyeti Kamyon Satış Grup Müdürlüğü’ne atandı.

Gündüz’den boşalan pozisyonlara ise iki ayrı atama gerçekleşti. Otobüs Satış Grup Müdürlüğü’ne, Satış Sonrası Hizmetler Grup Müdürlüğü görevini yürüten Can Cansu atandı. İstanbul ve Konya Şubeler Grup Müdürü Hüseyin Aydın Yumrukçal da, İkinci El Satış Grup Müdürlüğü’ne getirildi. Can Cansu’dan boşalan Satış Sonrası Hizmetler Grup Müdürlüğü görevini ise Marmara Bölgesi Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Şinasi Ekincioğlu üstlendi.
Atamaları gerçekleştirilen Gündüz, Cansu, Yumrukçal ve Ekincioğlu 1 Kasım itibari ile yeni görevlerine başladı.

 

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