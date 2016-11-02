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Hareket'ten Mardin'de 1087 tonluk dev taşıma

Hareket'ten Mardin'de 1087 tonluk dev taşıma

Tarih 02 Kasım 2016, 22:37

Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye'nin lider kuruluşu Hareket, Mardin Mazıdağı'nda önemli bir projeye daha imza attı.

Proje kapsamında Hareket, Türkiye'nin fosfatlı gübre ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamak üzere Mardin'de kurulmuş olan Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Fosfat Tesisi'ne toplam ağırlıkları 1087 ton olan 15 ayrı ekipmanın taşımasını başarılı bir şekilde tamamladı.

Parçalar arasında yer alan,14,00x5,20x5,20 metre ebatlarında ve 138 ton ağırlığında olan eşanjör, sekiz dingil Scheuerle havuz dorse ile taşındı. Hareket, eşanjör parçası dışında projede roasting ünitesi için toplam ağırlığı 200 ton olan dört bunker, toplam ağırlığı 72 ton olan dört siklon, fosforik asit tesisi için ise toplam ağırlığı 97 ton olan bir flash cooler ve toplam ağırlığı 104 ton olan iki adet evaparatör ekipmanın taşımasını da Adana Organize Sanayi Bölgesi’nden Mardin Mazıdağı’na gerçekleştirdi.

Stoklama tankları da taşındı

Hareket, Eti Bakır A.Ş. Mardin Mazıdağı Fosfat Tesisi için imal edilen bölünmüş fiber stoklama tanklarının taşımasını da gerçekleştirdi. Her biri 10 ton ağırlığında ve 8,19x8,19x4,15 metre ebatlarında olan dört adet bölünmüş fiber stoklama tankı, Hareket'e ait altı ve sekiz dingil Faymonville dorselerle Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nden Mardin Mazıdağı'na başarılı bir şekilde nakledildi.

 

 

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