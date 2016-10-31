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TEMSA, İtalya pazarında hedeflerini büyütüyor
31 Ekim 2016, 18:24
TEMSA, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Uluslararası Otobüs Fuarı IBE 2016 Fuarı'nda MD9 LE, HD, Maraton, MD9 ve MD7 araçlarını sergiledi.
TEMSA, Avrupa otobüs pazarında hedeflerini büyütmeye devam ediyor. 2016 yılında birçok fuar ve etkinliklerle Avrupalı müşterileriyle buluşan TEMSA, tanıtım etkinliklerini yılın son üç ayında da hız kesmeden sürdürüyor. İtalya’nın Rimini kentinde 26-28 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve Avrupa’nın önde gelen otobüs fuarlarından biri olan IBE 2016 Fuarı’nda TEMSA, MD9 LE, HD, Maraton, MD9 ve MD7 araçlarını tanıttı.
İtalya otobüs pazarının Avrupa’nın önemli pazarları arasında geldiğini ve TEMSA olarak bu pazarda hedeflerini büyüttüklerini belirten TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, “MidiCoach dahil Coach ve Multipurpose (intercity) segmentlerinde iddialı bir konuma gelmek için İtalya pazarına yönelik 2015 yılı sonundan itibaren yepyeni bir strateji belirledik. Hedefimiz, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi TEMSA ürünlerinin İtalyan taşımacıların filolarında yoğun bir şekilde yer almasını sağlamak. Ürün gamımıza Maraton ve MD7’nin eklenmesiyle birlikte İtalya otobüs pazarında 2017 yılında daha büyük adetlere ulaşacağımıza inanıyoruz. IBE 2016 Fuarı dışında İtalya pazarında tanıtımlarımız hız kesmeyecek, birçok etkinlikle müşterilerimizle buluşmaya devam edeceğiz” dedi.
3 Maraton İtalya yollarına çıktı
İtalya’da bu yıl seyahat otobüs pazarında önemli teslimatlar gerçekleştirdiklerini belirten Bölge Satış Müdürü Pekiner Cihan, “Maraton aracımıza müşterilerimizin ilgisi çok büyük oldu. 3 Maraton otobüsümüz İtalya yollarında hizmete başladı. Önümüzdeki yıl daha yüksek adetlere ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
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