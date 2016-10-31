Iveco Otobüsleri de Pirelli'yi tercih etti

Pirelli ve CNH Industrial Group’un parçası olan Iveco Otobüsleri, 26-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Rimini Uluslararası Otobüs Fuarı’na (IBE) birlikte katıldı. Fuarda tanıtılan serinin en yeni ve üstün üyesi yeni Iveco Urbanway’in lastikleri için ise Pirelli MC:01 lastikleri orijinal ekipman olarak seçildi.

MC:01 karda da mükemmel performans sergiliyo

Son teknolojiyle üretilen Pirelli MC:01, bir önceki ürüne göre yüzde 20 uzun kullanım süresi ve yüzde 15 daha düşük yuvarlanma direnciyle tüm gereksinimleri karşılıyor. Bu da kilometre başına işletme maliyetinin düşmesi, yakıt tüketiminin azalması ve CO2 emisyonlarının yüzde 10’dan fazla düşüş göstermesi anlamına geliyor. MC:01’in sırt tasarımı, sadece ıslak zeminde değil, dur-kalk trafikte ve engebeli yol yüzeylerinde de fren mesafesinde azalma sağlıyor. Yanakların düzenlemesi, kaldırımlara sürtünmeden kaynaklanan ve şehir içi sürüşlerin tipik bir tehlikesi olan aşınmayı azaltacak şekilde tasarlanmış. Özel bir desene sahip olan lastik sırtı ayrıca karda da mükemmel bir performans sergiliyor ve bu nedenle de Pirelli MC:01’in yanaklarında M+S işareti ve kış koşulları için 3PMSF onayı bulunuyor.

Önemli şehirlerin belediye filoları da MC:01 kullanacak

Dünyanın önemli şehirlerinden ATM (Milano), SETA (Modena), AMT (Cenova), GTT (Torino), Wienerlinien (Viyana) ve Grazerverkehrsbetriebe (Graz)’da da belediye filoları lastik tercihlerini Pirelli MC:01’dan yana kullandı.

Uzun mesafe otobüs yolculuklarına H:01 Coach

Pirelli, Uluslararası Otobüs Fuarı’nda MC:01’in yanı sıra, düşük lastik aşınmasına sahip yollarda ve otobanlarda uzun mesafe otobüs yolculukları için tasarlanmış H:01 Coach serisini de sunuyor. Bu lastikler, yeni nesil araçlarla uyumlu bir yük endeksine sahip. Hassas yol tutuşu ve tepkisi sayesinde ve geliştirilmiş ıslak tutuş özelliği neticesinde, bu lastikler mümkün olan en güvenli yolculuğun sağlanmasına yardımcı oluyor. H:01, yol düzensizliklerini ve lastik gürültüsünü en aza indirecek şekilde tasarlanan bir yapının sayesinde, uzun yolculuklar için gereken konfor seviyesini ve güvenli sürüş garantisini de sunuyor.

H:01 Coach, yüksek kilometre performansı, düzenli aşınma ve düşük yuvarlanma direnci arasındaki doğru denge sayesinde lastiğin ömrü boyunca maliyet tasarrufu sağlıyor.



