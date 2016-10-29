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Toyota Hilux'ın otomatik vitesli 4x2 versiyonu piyasada

Toyota Hilux'ın otomatik vitesli 4x2 versiyonu piyasada

Tarih 29 Ekim 2016, 18:37

Toyota Hilux'ın 6 ileri tam otomatik vitesli 4x2 versiyonu da satışa sunuldu.

Dünyanın en zorlu iklim ve yol koşullarında olduğu kadar, SUV görünümü ve konforuyla da şehir yollarının vazgeçilmezi olan Toyota Hilux’ın 6 ileri tam otomatik vitesli 4x2 versiyonu da satışa sunuldu.

Mevcut 4x2 modelinin yanına otomatik vites konforunu da ekleyerek sunan Hilux, teknolojik özellikleri, sofistike tasarımı ve yüksek off-road yeteneklerinin yanında, SUV tarzı mükemmel bir sürüş konforu ile şehir yollarında da kusursuz bir deneyim sunuyor.
Güvenilirlik ve dayanıklılık özelliklerinin yanında yüksek manevra kabiliyetine sahip otomatik şanzımanlı Hilux 4x2, 6,1 m dönüş yarıçapı ile çok rahat bir sürüş konforunu da garantiliyor. Kalite, güvenilirlik ve dayanıklılığın simgesi olmaya devam eden Hilux, keskin dış hatları ile de efsanevi heybetiyle yollardaki farklılığını ortaya koyuyor. Dış tasarımı ile rakiplerine gözdağı veren Hilux’ın 4x2 otomatik vitese sahip versiyonu da 4x4 heybetine ve iddialı görünümüne sahip bulunuyor.

Tüm yol şartlarında başarılı performans sergileyen otomatik şanzımanlı Toyota Hilux 4x2 konfor ve şıklığı da bir arada sunuyor. Donanım özellikleri arasında; 18’’ alüminyum alaşımlı jantlar, krom roll bar, geri görüş kamerası, Bluetooth, Ipod/MP3 çalar kontrol özellikleri olan 7’’ dokunmatik ekranlı akıllı Toyota Touch® 2 multimedya sistemi, 4.2’’ renkli TFT ekranlı gösterge paneli, Cruise control, Otomatik katlanabilir yan aynalar, 220V güç çıkışı, Karartılmış arka ve arka yan camlar ve far yıkama sistemi bulunuyor.

Otomatik vitesli Hilux 4x2, 100 km’de 8,3 lt yakıt tüketimi ve 219 g/km CO2 salım değeri sunuyor.

 

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