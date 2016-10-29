|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Nissan yeni kurumsal yüzünü ilk kez Türk müşterilerine sundu
29 Ekim 2016, 18:19
Global çapta showroom konseptini yenileyen Nissan, AMI (Afrika Orta Doğu) bölgesindeki ilk değişim durağını Türkiye olarak belirledi.
Nissan, yeni kurumsal yüzü ile hem yeni bir otomobil, hem de servis hizmetleri bakımından müşterilerine ihtiyaç duydukları çözüme kolaylıkla ulaşma imkanı sunuyor. Türkiye’de 45 satış noktasında değişim gerçekleştirecek Nissan, 2019 yılına kadar tüm satış noktalarında yeni yüzüne bürünmüş olacak. Aynı zamanda web sayfasıyla birlikte interaktif showroomunu da oluşturan Nissan, yeni yüzü ile fark yaratmaya hazırlanıyor.
Yeni showroomlarında müşterilerini yüksek teknoloji ile buluşturan Nissan, dokunmatik ekranlı bilgisayarlar üzerinden araç özellikleri, aksesuar, donanım opsiyon ve fiyat bilgilerini bir arada sunuyor. Japon otomobil devi, tablet bilgisayarlar ve büyük ekranlar ile yapılan sunumlarla müşterilerine özel bir deneyim vaadediyor.
Türkiye’deki ilk uygulamanın İstanbul ve Sivas’ta gerçekleşeceğini belirten Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, ’’Yeni kurumsal yüzümüz ile müşterilerimize inovatif bir showroom deneyimi sunarken, köklü Nissan kültürünü, tüm çalışanlarımızla birlikte müşterilerimize yaşatmayı amaçlıyoruz’’ dedi.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x