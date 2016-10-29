Scania, Lojistik Üssü yöneticileri ile buluştu

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29 Ekim 2016, 18:10

Scania Yöneticileri ve Ankara Lojistik Üssü yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek, sektörün gelişimi hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Scania, sürdürülebilir taşımacılığa geçişi kolaylaştırmak için çözümler üretmeye devam ediyor. Scania ağır vasıta sektörünün en önemli iş kollarından biri olan taşımacılığı daha da büyütebilmek amacı ile iş ortakları ile bir araya geliyor.

Ankara Lojistik Üssü’nde gerçekleşen toplantıya Kazan Lojistik Üssü Nakliyeciler Derneği Başkanı İsmet Beyazkılıç ve Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ile Ankara lojistik üssü yönetim kurulu üyeleri Ali İhsan Özdemir ve Bülent Kocabaş, İşletme Genel Müdürü Sahin Kantürk, Scania Çalışkan Grup Koordinatörü Ahmet Yaman, Scania Satış Müdürü Tunç Gömeçli, Scania Servis Müdürü Bayazıt Canbulat, Scania Yedek Parça yöneticisi Emre Bayral, Scania Satış Bölge yöneticisi Volkan Kahya, Scania Servis Bölge yöneticisi Ali Çalımlı ve diğer firma yöneticileri katıldı.

Kazan Lojistik Üssü Nakliyeciler Derneği Başkanı İsmet Beyazkılıç konuşmasında şunları söyledi: “Lojistik Üssünü kurmaktaki amacımız, Ankara kenti içerisinde dağınık olarak yer alan depo, antrepo, tır-kamyon park alanları ve destek birimlerini organize ederek tek bir yerleşkede bir arada olmalarını sağlamaktır. Yerleşim alanının Ankara çevre yolunda seçilmesi ile amaçlanan Uluslararası ve Yurtiçi nakliye araçlarının kent merkezine girmeden ulaşımlarını rahatça sağlamalarıdır. Böylelikle kentin ana aksları bu araçların verdikleri ekstra yük ve yoğunlukları ortadan kaldırdı. Tüm bunlara ek olarak Ankara üzerinden geçiş yapan tüm ağır vasıta kullanıcıları içinde konforlu bir tesis tasarlamış olduk.”

“Lojistik, geleceğin en önemli sektörlerinden bir tanesi olacak”



Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin sözlerine, böyle bir tesisin kurulumda emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı ve “ Scania olarak nakliye sektöründeki iş ortaklarımıza destek sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sayın başkan ile bugün bir araya gelerek birlikte ağır vasıta sektörüne nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Scania markası olarak Ankara Lojistik üssünün gelişimine katkı sağlayacak tüm teknolojik projelere destek vermek istiyoruz“ dedi. Eksin ayrıca globalleşen dünyada ürün sevkiyatının artması ile yurt içi ve uluslararası nakliye sektörünün daha da büyüyeceğini belirtti.