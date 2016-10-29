Petrol Ofisi'nde ÖDEGEÇ dönemi başlıyor

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29 Ekim 2016, 18:01

Araçtan inmeden pompa başında kredi kartıyla akaryakıt almayı sağlayan Öde Geç sistemi, 'Kolaylıklar Dileriz' mottosu kapsamında yenilendi.





Petrol Ofisi, istasyonlarında “Kolaylıklar Dileriz” mottosu ile yeni bir dönem başlatıyor. Müşteri odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde ortaya çıkan “Kolaylıklar Dileriz” mottosu ile ilk olarak, akaryakıt alımında kolaylık sunan Öde Geç sistemi yenilendi. Petrol Ofisi’nin sadakat kart programı Positive Card bünyesinde kullanılan Öde Geç sistemi, sürücülerin araçtan inmeden kredi kartıyla akaryakıt almasını sağlarken aynı zamanda 2016 yılı sonuna kadar yapılacak benzin ve dizel ödemelerinde yüzde 3 indirim avantajı sunacak.

Petrol Ofisi, Öde Geç ile özellikle; yakıt alımını hızla ve konforlu bir şekilde yapmak isteyenlerin, çocuklarını araçta yalnız bırakmak istemeyenlerin hayatını kolaylaştıracak. Öde Geç sistemi ayrıca motosikletli sürücüler için de bir fırsat olacak. Motosiklet kullanıcıları eldiven ve kasklarını çıkarmadan akaryakıt alım işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Türkiye genelinde binden fazla Petrol Ofisi İstasyonu’nda geçerli olan Öde Geç sistemine katılmak isteyenlerin Positive Card’larını istedikleri bankanın Visa, Master Card ya da sanal kartlarıyla bir kere eşleştirmesi yeterli olacak. Tüm sürücüler detaylı işlem bilgilerini odegec.com.tr web sitesi ve “PO Nerede” aplikasyonu üzerinden alabilirler.



