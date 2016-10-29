TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi RENAULT KAR KAPLANI

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Kampanyalar

Petrol Ofisi'nde ÖDEGEÇ dönemi başlıyor

Petrol Ofisi'nde ÖDEGEÇ dönemi başlıyor

Tarih 29 Ekim 2016, 18:01

Araçtan inmeden pompa başında kredi kartıyla akaryakıt almayı sağlayan Öde Geç sistemi, 'Kolaylıklar Dileriz' mottosu kapsamında yenilendi.

Petrol Ofisi, istasyonlarında “Kolaylıklar Dileriz” mottosu ile yeni bir dönem başlatıyor. Müşteri odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde ortaya çıkan “Kolaylıklar Dileriz” mottosu ile ilk olarak, akaryakıt alımında kolaylık sunan Öde Geç sistemi yenilendi. Petrol Ofisi’nin sadakat kart programı Positive Card bünyesinde kullanılan Öde Geç sistemi, sürücülerin araçtan inmeden kredi kartıyla akaryakıt almasını sağlarken aynı zamanda 2016 yılı sonuna kadar yapılacak benzin ve dizel ödemelerinde yüzde 3 indirim avantajı sunacak.

Petrol Ofisi, Öde Geç ile özellikle; yakıt alımını hızla ve konforlu bir şekilde yapmak isteyenlerin, çocuklarını araçta yalnız bırakmak istemeyenlerin hayatını kolaylaştıracak. Öde Geç sistemi ayrıca motosikletli sürücüler için de bir fırsat olacak. Motosiklet kullanıcıları eldiven ve kasklarını çıkarmadan akaryakıt alım işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Türkiye genelinde binden fazla Petrol Ofisi İstasyonu’nda geçerli olan Öde Geç sistemine katılmak isteyenlerin Positive Card’larını istedikleri bankanın Visa, Master Card ya da sanal kartlarıyla bir kere eşleştirmesi yeterli olacak. Tüm sürücüler detaylı işlem bilgilerini odegec.com.tr web sitesi ve “PO Nerede” aplikasyonu üzerinden alabilirler.


 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Kampanyalar

Ford Trucks'tan dört dörtlük kampanya

 Ford Trucks'tan dört dörtlük kampanya Ford Trucks, hayalindeki araca sahip olmak isteyen müşterilerinin karşısına çok cazip bir kampanyayla çıkıyor.

Aracınız kışa Ford Yetkili Servisi'nde hazırlansın

 Aracınız kışa Ford Yetkili Servisi'nde hazırlansın Avantajlı kış bakım fırsatları Ford Yetkili Servisleri'nde Ford sahiplerini bekliyor.

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Yeni alternatifler yeni umutlar

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x