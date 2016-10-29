İhracatçılar da 'Atlas Ödülü' alacak

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29 Ekim 2016, 17:52

Lojistik ödülü ATLAS 7. kez sahibini buluyor. Llojistiğin itici gücü ve olmazsa olmazı dış ticaret dünyasının oyuncuları da bu yıl Atlas'a sahip olabilecek.

Atlas Lojistik Ödülleri heyecanı doruğa çıktı. 4 Kasım tarihinde başvuruların sona ermesinin ardından ödül kazananlar belirlenecek ve 17 Kasım günü yapılacak ödül töreninde sektörün ‘Atlas’ları 7. Kez taçlandırılacak. 2016 yılında ilk kez başlatılan ‘Lojistiğe Katkı Ödülü’ ile lojistiğin itici gücü ve olmazsa olmazı dış ticaret dünyasının oyuncuları da bu yıl Atlas’a sahip olabilecek.

Atlas Lojistik Ödülleri Komite Üyesi ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, “Bu dalda uluslararası nakliyecilerimizin, sağladıkları iş hacmi ile ödüle layık gördükleri ihracat firmalarını aday göstermelerini bekliyoruz. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda bu firmalar lojistik sektörüne yaptıkları katkılar nedeniyle ödüllendirilecek. Üyelerimizin lojistik ilişkilerinde uzun süreli ve kalıcı işbirlikleri geliştiren başarılı İhracatçıları bu ödüle aday göstermeliyiz” dedi.

Şener ayrıca, “Atlas Ödülleri yıllardır lojistik sektöründeki kuruluşları itina ile değerlendirip, ödüllendiriyor. Gelişme istiyorsak, İyi örnekleri bulup kamuoyunun vitrinine taşımalıyız. Sektörden birçok firma ödülü alacak niteliklere sahip ancak, Atlas ödülünü vitrinine taşımak için öncelikle başvuruda bulunmak gerekiyor. C2 başta olmak üzere L1, L2, R1, R2, N2, M2, P2 belgesi ile faaliyet gösteren tüm taşımacıları aday olmaya bekliyoruz. Başarılı olmuş küçük, büyük her ölçekte kuruluş bu ödülü kazanmaya adaydır. Atlas ödüllerinde son derece objektif bir değerlendirme yapılırken performans verileri ön plana çıkıyor ve büyüme kaydeden orta ölçekli firmalar da ödül kazanıyor, ” diyerek tüm Lojistik sektörüne çağrı yaptı. 'Katılın, Seçin, Seçilin'”.

Lojistik Ödülleri 2016 kurumsal başvuru ve online oylama işlemlerinin tümü www.lojistikodulleri.com adresi üzerinden yapılmaktadır. Tüm başvuru işlemleri ücretsizdir.