Pamukkale'nin tercihi yine MAN oldu

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27 Ekim 2016, 13:35

Pamukkale Turizm'in 100 otobüslük siparişlerinin ilk bölümünü oluşturan 50 adet yeni nesil MAN Lion’s Coach Efficientline 2+1 VIP otobüs törenle teslim edildi.

Türkiye seyahat setörünün köklü ve öncü kuruluşu Pamukkale Turizm, geçen sene olduğu gibi bu yıl da 100 adetlik otobüs alımında yine MAN’ı tercih etti. Bu yılın başında 22 adet NEOPLAN Tourliner ve 78 adet de MAN Lion's Coach 2+1 VIP’den oluşan 100 adetlik siparişini tamamlayan Pamukkale Turizm, yine MAN Lion’s Coach Efficientline 2+1 VIP’i alacak. Pamukkale Turizm’in 100 otobüslük siparişlerinin ilk bölümünü oluşturan 50 adet yeni nesil MAN Lion’s Coach Efficientline 2+1 VIP otobüs, 26 Ekim 2016 Çarşamba günü, Ankara MAN üretim tesislerinde gerçekleştirilen törenle teslim edildi.

MAN’ın Ankara Akyurt’taki otobüs üretim tesislerinde gerçekleştirilen törene MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu, Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, TopUsed Satış Direktörü Aydın Yumrukçal, TopUsed Satış Müdürü Cüneyt Ergün ile Otobüs Bölge Koordinatörü Emrah Albustanoğlu katıldı. Törende kısa süre önce MAN Truck & Bus Güney Afrika Cumhuriyeti Kamyon Satış Direktörlüğü görevini üstlenen D. Eren Gündüz’ün yanı sıra Şensan Otomotiv ve VDF (Volkswagen Doğuş Finans) yetkilileri de hazır bulundular. Pamukkale Turizm’den de Yönetim Kurulu Üyeleri Cafer Sadık Bababalım, Turhan Bababalım, Mazlum Bababalım, Ahmet Bababalım, Sadık Bababalım, Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç, Anadolu Ulaşım Genel Müdürü Mehmet Ali Akçın’ın yanı sıra Pamukkale Turizm Bölge Koordinatörleri ve Bölge Müdürleri de teslimat törenine katıldılar.

“Asıl önceliğimiz; iş ortağımızda memnuniyet yaratmak”



Türkiye seyahat ile ağır ticari araç sektörlerinin çok önemli iki markası; Pamukkale Turizm ve MAN arasındaki köklü dostluğa vurgu yapan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, “Böylesine iki önemli kuruluş arasındaki dostluğun bu kadar uzun sürmesi, aslında her iki taraf için de çok değerli ve çok önemli bir değer. Çünkü böylesine köklü işbirlikleri, ancak her iki taraf için de bir ‘memnuniyet’ sözkonu ise bu kadar yıl sürdürülebilir. Pamukkale Turizm gibi alanında öncü kuruluşların bizi tercihi, teveccühü, doğal olarak bizde memnuniyet yaratıyor. Pamukkale Turizm özelinde, kurumsal ilişkiler kadar, kişisel iletişimde de yakaladığımız sıcak ve samimi iletişim de bizler için ayrı bir memnuniyet kaynağı. Ancak bizim için yani MAN Ailesi için asıl olan; müşterilerimizde, bizim deyimimizle iş ortaklarımızda memnuniyet yaratmak, onlara fayda sağlamaktır. MAN olarak yüksek nitelikli araçlarımızla olduğu kadar, Ar-Ge’mizle, sunduğumuz Satış Sonrası Hizmetler ve çeşitli hizmetlerimizle geleneksel bir şekilde hep bu konuya odaklanıyoruz. Bu açıdan; Pamukkale Turizm ile olduğu gibi sürdürdüğümüz uzun yıllara dayalı dostluklar, iş ortaklıkları da bizler için ayrı ve özel bir anlam taşıyor” diyerek, Pamukkale Turizm ile MAN arasındaki bu güzel işbirliğinin daha uzun yıllar devam edeceğine olan inancını vurguladı.

“Her şey yarınlar için...''

Pamukkale Turizm’in 1 yıl içinde 22 adet NEOPLAN Tourliner ve 78 adet MAN Lion's Coach 2+1 VIP olmak üzere 100 adetlik otobüs alımını tamamlayarak 2016 yılına dev yatırımla başladığını hatırlatan Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç; mıştı. O tarihte yatırımlarının hız kesmeden önümüzdeki yıl da devam edeceğini müjdeleyen Pamukkale, bugün filosuna 50 adet MAN Lion’s Coach Efficientline 2+1 VIP otobüs ekleyerek 2017 yılına girerken, hedeflerini gerçekleştirmekle beraber büyüme planlarına da hız kesmeden devam ediyor” dedi.

Bugün teslimatı gerçekleştirilecek 50 araç ile birlikte öz mal araç filosunun %90’ının MAN, kalan %10’luk bölümünün ise diğer markalardan oluştuğunu belirten Mustafa Özdalgıç; “Son dönemde filomuzun ezici çoğunluğunun MAN araçlarından oluşması, sadece araçlarının ileri teknoloji ürünü olmalarından, konforundan ya da hizmetlerinden kaynaklanmıyor. PAMUKKALE ve MAN’ın “Ben yaptım oldu!” yaklaşımından ziyade; üretimde “müşterilerinin isteklerini ve taleplerini dikkate alma”, “müşterilerinin sesine kulak verme” konusunda aynı oranda hassas olmaları, iki kurumun da yöneticilerinin kaliteleri ve aynı dili konuşuyor olmaları, dürüst ve samimi iletişim, MAN’ın araçlarını tercih etmede en önemli etkenlerdir. Pamukkale Turizm olarak, kurulduğumuz günden bu yana en büyük önceliğimiz; müşterilerimize en kaliteli, en doğru hizmeti sürdürülebilir şekilde sunmaktır. Bu doğrultuda MAN Lion’s Coach Efficientline 2+1 VIP de beklentilerimizi en üst seviyede karşılıyor. Yeni nesil MAN Lion’s Coach Efficientline 2+1 VIP’de hem koltuk adedi hem de konfor alanında yapılan geliştirmelerle hem işletme hem de yolcu açısından önemli avantajlar sunuluyor” dedi.

“Yeni nesil MAN Lion’s Coach Efficientline 2+1 VIP benzersiz avantajlar sunuyor”



Kısa süre önce MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörlüğü görevini üstlenen Can Cansu da, “Yeni görevimde gerçekleştirdiğim ilk önemli otobüs teslimatını Pamukkale Turizm gibi Türkiye seyahat sektörüne önemli katkılarda bulunan, işinde uzman bir kuruluşa gerçekleştirmek benim için özel bir anlam içeriyor. Pamukkale Turizm’e teslim ettiğimiz 50 adet otobüsün tamamı, yeni nesil MAN Lion’s Coach Efficientline 2+1 VIP araçlardan oluşuyor. Gerek Pamukkale Turizm’in önceki ve şimdiki siparişlerindeki bu tercihi ve gerekse sektörün bu yöndeki teveccühü, bizim bu alanda da ne kadar doğru bir geliştirme yaptığımızı ortaya koyuyor. Gerçekten de MAN Lion’s Coach Efficientline 2+1 VIP, benzersiz yakıt tasarrufu, koltuk adedi ve sunduğu konfor gibi birçok özelliği ile hem işletmeci hem de yolcuların büyük beğenisini ve takdirini kazanan adeta rakipsiz bir otobüs. 2+1 VIP düzende yaptığımız bu geliştirmede, elbette ki MAN araçlarının yüksek standartları ve üstün nitelikli özellikleri çok önemli bir avantaj sağlıyor. Bu sayede başka markaların 13 metre uzunlukta yaptığını, biz 12 metrelik standart şasi üzerinde yapıyoruz ve bu da VIP otobüslerdeki 2. el satış dezavantajını tamamıyla ortadan kaldırıyor, işletme giderlerinde birçok avantaj sağlıyor. Yaptığımız geliştirmelerle 12 metrelik otobüslerde, konfordan taviz vermeden 38 yolcu koltuğu koyduk. Ultra slim, beş yıldızlı konfor standardını sağlayan yeni koltuklar kullanıyoruz. Koltuk aralıklarımız da MAN Lion’s Coach Efficientline 2+1 VIP’de koltuk aralıklarımız da 13 metre 41 koltuklu diğer araçlardan daha iyi seviyede. Tavan – taban yüksekliği, şoför uyuma kabinindeki genişlik ve daha birçok konuda benzersiz avantajlar sunuyoruz. Tabii ki geleneksel MAN kalitesinin yanı sıra Efficientline serisinin bilinen benzersiz yakıt tasarrufu ve Satış Sonrası Hizmetler’de sunduğumuz cazip avantajlarla, MAN Lion’s Coach Efficientline 2+1 VIP, gerçekten de alanında en çok tercih edilen otobüs konumuna geliyor” açıklamasında bulundu.

Finansal çözümleri Vdf ve Şensan Otomotiv tarafından gerçekleştirilen Pamukkale Turizm’in 100 adetlik siparişinin kalan bölümü ise 2017 yılı başlarında teslim edilecek. Sözleşme kapsamında ikinci el araçların takasını ise TopUsed ve Şensan Otomotiv gerçekleştiriyor.

Pamukkale Turizm, “Seyahat Etmek Özgürlüktür” temasıyla büyüyor

Türkiye’deki karayolu projelerini başarılı bir öngörü ile takip ederek bu yönde stratejiler üreten Pamukkale Turizm, 2011 yılında “Bursa’ya Üs Kurduk!” sloganı ile başlattıkları büyüme sürecine, 2014’de “Adım Adım Trakya” projesi ile devam etti. Seyahat sektörünün öncü kuruluşu, Trakya’nın önemli merkezlerinden Kırklareli, Lüleburgaz ve Çorlu hatlarının ardından Çanakkale, Tekirdağ, Keşan, Babaeski ve Uzunköprü seferleri ile 2015 yılını tamamladı. Pamukkale Turizm, Çanakkale Köprüsü’nün hayata geçirilmesi ile birlikte çok önemli bir bağlantı noktası ve metropol olmaya hazırlanan Çanakkale ve çevre ilçelerine başlattığı seferler için 30 milyon TL yatırım gerçekleştirdi.

İstanbul'un batı yakasına Çanakkale Bölgesi’nden hızlı bir ulaşım ağı alternatifi de oluşturmayı planlayan marka, özellikle İstanbul’da şehir içi ulaşım ağını da bu yönde geliştirerek, “Pamukkale Turizm Zaman Kazandırır” teması kapsamında İstanbul içerisindeki cep terminallerini ve dağıtım noktalarını da yeniden şekillendirdi. 2016 yılında Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Vize seferlerini

Pamukyol ve Teknobüs araçlardan oluşan 600 araçlık filo ile bu yılı 14 milyon yolcuyu sevdiklerine kavuşturarak tamamlamayı hedefleyen seyahat sektörünün öncü markası, 10 inç koltuk arkası ekranları, ücretiz internet hizmeti, şube ve tesislerin altyapısı, geniş servis ağı, zengin ikram seçeneği ve filosunun tümünde her koltukta bulunan prizleri ile çalışmalarını “Seyahat Etmek Özgürlüktür” temasından yola çıkarak kurguluyor.

