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Karsan'dan Salihli'ye 36 Atak

Karsan'dan Salihli'ye 36 Atak

Tarih 27 Ekim 2016, 12:58

Karsan, Manisa Salihli'ye toplu ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında 36 adet Karsan Atak otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, Manisa’nın Salihli ilçesinde toplu taşımada dönüşüm projesi kapsamında 36 adet Atak modelini törenle teslim etti. Anahtar teslim törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Karsan Pazarlama Satış Müdürü Kaan Erkırtay ve çok sayıda davetli katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Karsan Pazarlama Türkiye Satış Müdürü Kaan Erkırtay, Başkan Ergün’ün engelli erişimine uygun araçlar konusuna hassasiyetle yaklaştığını belirterek, kendisine teşekkür etti. Karsan’ın Atak modeli, 60 kişilik yolcu kapasitesi, engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru ve bağımsız ön süspansiyonu ile çağdaş, konforlu ve güvenli bir toplu taşıma sağlıyor.

Toplu taşımada 36 araç dönüştürüldü

Değişim ve dönüşümün, artık Salihli’de de kendisini gösterdiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, il genelinde başlattıkları “Toplu Taşımada Dönüşüm” hamlesi kapsamında 36 aracı teslim almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ergün teslim alınan araçlar hakkında şu bilgileri paylaştı: “Ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, elektronik bilet sistemli, araç içi kayıt yapan kamera donanımı bulunan ve engelli erişimine uygun, alçak tabanlı araçlarla değişimi yapıldı. Bunların bir düzen ve sıra içerisinde rotasyonlu olarak, bölgesel havuz sistemi kapsamında planlanan hat ve güzergâhlarda çalışması için dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor.”

 

 

 

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