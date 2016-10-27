Otokar'ın 60 körüklü otobüsü İzmir'de

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27 Ekim 2016, 12:49

Otokar'ın ürün ailesine yeni eklediği Kent LF Körüklü otobüsüyle şehir içi ve merkez ilçe ulaşımı daha hızlı ve konforlu bir şekilde yapılacak.

Otokar, Nisan ayında kazandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs (ESHOT) Genel Müdürlüğü’nün 100 adet körüklü otobüs ihalesinin 60 aracını teslim etti. Sahip olduğu Ar-Ge merkeziyle kullanıcı beklenti ve isteklerine uygun araçlar geliştirerek dayanıklılığı, güvenliği ve ekonomiyi bir arada sunan Otokar'ın yeni geliştirdiği körüklü otobüsü Kent LF Körüklü, Bostanlı’da düzenlenen törenle İzmirlilere hizmet vermeye başladı.

İzmir ve ilçelerindeki toplu taşımacılığa yeni bir soluk getirecek olan Kent LF Körüklü’nün teslimat töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Murat Bakan, Atila Sertel, Selin Sayek Böke, Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, Otokar Kamu Satışları Müdürü Mahir Özşeker, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda İzmirlinin katılımıyla gerçekleşti. Törende Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na Kent LF Körüklü’nün maketini takdim etti.

Türkiye'nın en yenisi İzmir'de

Kent LF Körüklü’nün teslimat töreninde, İzmir'in, toplu ulaşımı için bir kez daha Otokar'ı seçmesinden gurur duyduğu belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, "2009 yılından bu yana 10 metrelik Doruk ve 12 metrelik Kent otobüslerimiz ile İzmir halkının hizmetindeydik. Bugün Türkiye'de ilk defa İzmirlilerin kullanımına sunduğumuz yeni körüklü otobüsümüz Kent LF Körüklü, bu güzel şehri toplu ulaşımda daha da güçlendirecek" dedi.

Kentlerde artan nüfusla birlikte, çağdaş kentleşmenin en öncelikli gereksinimlerinden birinin modern toplu taşıma sistemleri olduğunun altını çizen Akgül şunları kaydetti: "Bugün, hızla artan araç parkı, çevre kirliliği ve büyük şehirlerin en büyük sorunlarından birisi olan yoğun trafik sebebi ile toplu taşımacılığın önemi gittikçe artıyor. Toplu taşımacılık ihtiyaçlarının karşılanmasında ise belediyelere, işletmecilere ve ülkemize maliyetleri olabildiğince düşük, ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlayacak, kentsel gelişimi olumlu yönde etkileyecek çözümlerin üretilmesi ve devreye alınması artık bir zorunluluk. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olan İzmir'in bu yönde attığı adımlara Otokar olarak bir kez daha eşlik etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. İzmir'in modern, verimli, enerji tasarrufu sağlayan ve çevreci araçlar ile toplu taşımacılık alanında attığı bu imza, gelecek nesillere de önemli bir sosyal miras olacaktır. Yeni otobüslerimizin İzmir'e ve ESHOT'a hayırlı olmasını diliyoruz"

Toplu taşımacılığın yenilikçi yüzü: Kent LF Körüklü

AB standartlarına uygun olarak geliştirilen Otokar'ın yeni nesil körüklü aracı Kent LF Körüklü geniş iç hacmi ile yüksek yolcu taşıma kapasitesi sunarken, hızlı ve kolay iniş-biniş imkanı sağlayan alçak tabanı, güçlü kliması ve çevreci Euro 6 motoru ile şehir içi toplu taşımacılıkta keyif vadediyor. 18,75 metre uzunluğundaki Kent LF Körüklü, ABS, ASR, EBS, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici emniyet sistemi ile maksimum güvenlik sunuyor.



