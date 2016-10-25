BPW, fark yaratmaya devam ediyor

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25 Ekim 2016, 20:16

Gebze'deki üretim tesisinde TREDER Yönetim Kurulu ve sektör temsilcilerini ağırlayan BPW, sektörde fark yaratacak inovatif ürünlerini de tanıttı.

Merkezi Almanya’da bulunan BPW Bergische Achsen KG, geçtiğimiz yıl Türkiye’de 20 milyon Avro yatırımla kurduğu Gebze’deki üretim tesisinde Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) Yönetim Kurulu ve sektör temsilcilerini ağırladı. BPW Bergische Achsen KG Avrupa Satış Direktörü Dietmar Böser, Bölge Müdürü Auni Mahnert ve BPW Otomotiv Genel Müdürü H. Hüseyin Akbaş’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda BPW’nin IAA Hannover fuarında tanıtımını yaptığı AirSve, eTransport, ECO Vision, ePower gibi lojistik ve treyler sektöründe fark yaratacak inovatif ürünleri tanıtılırken, sektördeki gelişmeler de değerlendirildi.

Türkiye’de yıllık 60 bin aks üretim kapasitesine sahip olan, pazarda kısa sürede teslimat ile fark yaratan ve Türkiye için tüm standard modellerinin tamamını Gebze tesislerinden teslim etmeye başlayarak büyük bir başarıya imza atan BPW Otomotiv’in Genel Müdürü H. Hüseyin Akbaş, BPW Grubu'nun sistem ortağı olarak araç üreticilerinin her daim yanında olduğunu ve bu sektörde ürün sağlamının yanı sıra hizmet üretmenin her geçen gün daha fazla önem kazandığını ifade ederek, bu doğrultuda müşteriler ile birlikte uygun çözümler geliştirdiklerini ve ortak faydaya odaklandıklarını belirtti.

Toplantıda IAA Hannover fuarında inovasyon ödülü alan AirSave ve diğer yenilikçi ürünleri eTransport, ePower, ECO Vision’u paydaşlarına tanıtan ve kullanıcılara sunacağı avantajları anlatan BPW Avrupa Satış Direktörü Dietmar Böser ise, şu açıklamayı yaptı: “Lojistik maliyetlerinde tasarruf sağlayan AirSave, lastik basınçlarını kontrol ederek aracın uygun lastik basıncında hareket etmesini güvence altına alıyor, böylece hem yakıt tasarrufu sağlıyor hemde basıç kaybından doğan hasarlanmaların ve lastik aşınmalarının önüne geçilmesini sağlayarak nakliye maliyetlerinin düşmesine ciddi katkıda bulunuyor.

Lojistik operasyonlarında yolda yük taşımanın yanısıra porya tekerlek grubunun dönmesinden faydalanarak elektrik üretmek ve depolamak fikrinden hareket ile geliştirilmiş bir sistem olan ePower sitemi ile petrol türevi yakıt kullanımına gerek olmadan treylerde üretilen elektrik ile treylerlerdeki soğutucu üniteler çalıştırılabilecek hem ciddi ekonomik fayda hem de çevre açısından emisyon azaltımına ciddi katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda geliştirilmiş diğer bir ürün olan eTransport sistemi ise hafif ticari araçların elektrikle çalıştırılmasına ve özellikle şehir içi nakliye operasyonlarının ‘0’ emisyon değeri ile yapılmasına imkan tanıyor. Önümüzdeki dönem için seri üretimi planlanan ECO Vision ise kompozit teknolojisi kullanarak lojistik sektöründe en hafif aks ve süspansiyon ürünü olmaya aday.”

Sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantıda sektördeki gelişmelere de dikkat çeken Böser, Türkiye’de üretimlerde hem iç pazarı hem de ihracatı hedeflediklerini belirtirken BPW için ürün teslim etmenin son değil başlangıç olduğunu ifade etti.