Otokar, akıllı ulaşım projesi 'CoMoSeF'i tamamladı

25 Ekim 2016, 12:13

Otokar, KoçSistem ve İSBAK, nesnelerin interneti dönemine ülkemizde öncülük edecek akıllı ulaşım teknolojisi projesi CoMoSeF'i tamamladı. CoMoSeF ile trafikte maksimum güvenlik sağlanacak.





Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, KoçSistem ve İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (İSBAK) birlikte yürüttüğü akıllı ulaşım teknolojisi projesi "CoMoSeF" tamamlandı.

Şirket açıklamasına göre, Otokar, KoçSistem ve İSBAK konsorsiyumu ile yürütülen Akıllı Trafik Sistemlerine Yönelik Geleceğin İş Birlikçi Mobil Hizmetleri Projesi'nde (Co-Operative Mobility Services of the Future-CoMoSeF) sona gelindi.

Gelecek 5 yıl içinde dünyada 50 milyar, Türkiye'de ise 10 milyona yakın cihazın birbiriyle konuşacağı nesnelerin interneti dönemine Türkiye'de öncülük edecek proje, şehir içi ve şehirlerarası otobüslerin birbirleriyle, yol kenarı üniteleri, trafik sinyalizasyon sistemleri ve diğer araçlarla konuşarak sürüş kalitesini artıracak ve trafikte maksimum güvenlik sağlayacak.

CoMoSeF, yol, hava ve trafik durumu bilgilerini araçlara aktararak güvenli sürüş sağlanmasını hedefliyor. Geleceğin akıllı trafik sistemlerini ortaya koyma hedefiyle yürütülen proje kapsamında geliştirilen sistem sayesinde artık araçlar birbiriyle konuşup, yol kenarı üniteleriyle haberleşip, trafik sinyalizasyon sistemlerinden an ve an bilgi alabilecek.

Özellikle büyükşehirlerde trafik yönetimini önemli ölçüde kolaylaştıracak CoMoSeF ile elde edilen veriler, sürüş güvenliğini artırmak ve trafik yönetimini desteklemek için kullanılacak. Bu bilgiler mobil uygulamalar ve servis aracılığıyla sürücü, yolcu ve trafik otoritelerinin hizmetine sunulacak.



Trafik ile ilgili tüm oluşumlara ortak bir alt yapı faydası sunulacak

Eureka Celtic-Plus kapsamında desteklenen projenin çalışmalarına Avrupa'da 2012 yılında başlandı. Türkiye konsorsiyumu ise 2013 yılında oluşturdu. Türkiye konsorsiyumu tarafından proje faaliyetlerinin tamamlanması 25 ayda gerçekleştirildi. Söz konusu projede, İSBAK'ın ana görevi, yol kenarı ünitesinden alınan verilerin araçlara ve merkezi sisteme iletilmesi oldu. KoçSistem, araç-araç ve araç-yol kenarı ünitesi haberleşmesini sağlarken, Otokar, araçlardaki mevcut haberleşme hatlarında yer alan mesajların, KoçSistem'in ara birimine ulaştırılmasından sorumlu. Ayrıca araç-araç ve araç-yol ünitesi haberleşmesi ya da sistemden gelecek mesajların kullanıcıya iletilmesi üzerine çalışmalar da Otokar tarafından gerçekleştirildi.

Proje sayesinde trafik ile ilgili tüm oluşumlara ortak bir alt yapı faydası sunulacak. Örneğin yolda bir kaza varsa diğer araçlar için yol güvenliğinin sağlanması, araçlardan istasyona kaza bilgisinin gelmesi, istasyonun en yakın kurtarma servisine bu haberi iletmesi, acil servis görevlilerinin en kısa sürede olay yerine ulaşmaları ve duruma müdahale ederek trafiği açmaları mümkün olacak.

CoMoSeF ile yolda gerçekleşen bir kaza durumunda araçlar farklı güzergaha yönlendirilebilecek. Proje hayata geçtiğinde araçlar arası iletişim hem GPS hem de wireless olarak sağlanacak. Araçlardan hız bilgisi, yol durumu, trafik yoğunluğu, kavşak bilgileri, hava koşulları hakkında bilgi alınacak ve araçlar bu bilgileri sistem üzerinden paylaşacak.

Proje, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Murat Ulutaş, KoçSistem Genel Müdür Yardımcısı Can Barış Öztok, İSBAK Genel Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Gündoğan'ın katılımı ile Otokar'ın Sakarya fabrikasında tanıtıldı. Bir Avrupa Birliği programı olan CoMoSeF projesinin pilot uygulamaları ise İstanbul ve Sakarya'da gerçekleştirildi.





"Son 10 yılda 310 milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdik"





Tanıtım toplantısında konuşan Otokar Genel Müdür Yardımcısı Murat Ulutaş, şunları kaydetti: "Teknolojilerin artık kendi içlerine enerji üretmelerinin yerine, reel dünya ile buluşma noktasında Otokar, KoçSistem ve İSBAK'ın sahip olduğu ortak vizyon, ulaşım sektöründe teknoloji alanında güçlendirmeyi hedeflediğimiz noktalar, bizi CoMoSeF gibi önemli bir projede bir araya getirdi. 4. sanayi devriminin, nesnelerin internetinin adını sıkça duymaya başladığımız bu dönemde CoMoSeF gibi projeler Türkiye'ye daha fazla katma değer üretmekle kalmayacak, devler liginde ülkemizin konumunu güçlendirecek.

Türkiye'nin sanayileşme adımlarının atıldığı dönemde faaliyetlerine başlayan Otokar, yoğun Ar-Ge çalışması, yatırımları ve mükemmeliyetçilik felsefesi ile bugün 5 kıtada 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Son 6 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markasıyız. Başarımız, köklü tarihimizde ilklere imza atmamızı sağlayan Ar-Ge çalışmalarımız. Son 10 yılda 310 milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdik. Bugün ve gelecek nesillerin ulaşım ihtiyaçlarını güvenli ve kaliteli bir şekilde karşılamaları için fabrikamızın yaklaşık 50 bin metrekarelik alanını Ar-Ge için ayırdık."

Otomotivde gelecek trendlerine bakıldığında daha çevreci, daha güvenli ve daha akıllı ulaşım sistemlerinin ön plana çıktığını dile getiren Ulutaş, "Bugüne kadar Türkiye'nin ilk hibrit otobüsü ve ilk elektrikli otobüsü gibi ilkleri gerçekleştiren şirket olarak güvenli ve akıllı ulaşım sistemlerinde de öncü olmayı istedik. Maalesef ülkemizde her yıl ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan 183 bin trafik kazası oluyor ve bunların yüzde 89'u sürücü kaynaklı gerçekleşiyor. CoMoSeF projesi ile ortaya çıkan akıllı otobüslerimiz sayesinde bu oranın azalmasına katkıda bulunmak istedik" ifadelerini kullandı.



"CoMoSeF, otomotiv sektörünün nasıl bir noktaya gelebileceğinin somut başarı hikayesi"



KoçSistem Genel Müdür Yardımcısı Can Barış Öztok da "KoçSistem olarak, 70 yılı aşkın tecrübemiz ve buluttan nesnelerin internetine kadar geniş çözüm yelpazemiz ile Türkiye bilgi teknolojileri hizmet pazarının lideri olarak yer alıyoruz" açıklamasında bulundu. Öztok, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'nin yazılım alanında ilk olma özelliği taşıyan Ar-Ge ve Yenilik Merkezimiz bu yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezleri arasında yapılan değerlendirme sonucunda En İyi Kapasite ödülüne layık görüldü. İş birliği içerisinde olduğumuz 100'ü aşkın kurum ve üniversite ile geniş bir Ar-Ge ekosistemi oluşturuyor; 'KoçSistem-Ekosistem' stratejimiz ile alanında en iyi kurumlar ile iş birliği yaparak ülkemize her geçen gün daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz. KoçSistem'in Türkiye'de liderliğini sürdürdüğü dijital dönüşüm projeleriyle artık her şey daha akıllı hale geldi.

Bundan 4 yıl önce, Avrupa Birliği Akıllı Trafik Sistemleri Aksiyon Planı ve Hedef 2023 Ulusal Aksiyon Planı'nı destekleyen Akıllı Trafik Sistemlerine yönelik geleceğin hizmetlerinin yaratılması amacıyla hayata geçirilen CoMoSeF projesinde KoçSistem olarak, bilgi teknolojilerini ulaşım sistemlerine entegre ederek bugün ulaşım sektörünün dijital dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Teknoloji firmalarının otomobil üretme çalışmaları yaptığı günümüzde, otomotiv firmalarının da bilgi teknolojilerine yakınsamasını çok önemsiyor ve şirketlerin geleceğin teknoloji şirketleri olmaları için itici bir güç olarak konumlanıyoruz. CoMoSeF Projesi, bu anlamda da çok önemli bir proje; çünkü doğru vizyon, strateji ve iş ortakları ile otomotiv sektörünün bilgi teknolojilerinin kullanımıyla nasıl bir noktaya gelebileceğinin somut başarı hikayesidir."

İSBAK Genel Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Gündoğan ise İSBAK'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Şehir İstanbul Vizyonunu yönettiğini belirterek, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir şehirler için ulaşım, enerji ve çevre gibi konularda inovatif çözümler geliştirdiğini dile getirdi. Gündoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Akıllı Ulaşım Sistemleri alanındaki ilk ve tek lisanslı Ar-Ge merkezi ile Akıllı Ulaşım Sistemlerinin önemli aktörlerinden biri olan İSBAK, bugün Akıllı Şehir İstanbul vizyonuna hizmet eden tüm sistemlerin yönetilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi misyonuyla çalışmalarına yön veriyor.

İSBAK olarak her geçen gün daha da büyüyen, karmaşık bir hale gelen şehirlerin etkin ve inovatif bir yaklaşımla yönetilebilmesi için akıllı çözümler geliştiriyor, başta İstanbul olmak üzere tüm metropollerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerimizi uygulamaya geçiriyoruz. CoMoSeF projesinin Türkiye koordinatörü olarak, akıllı ulaşım sistemleri alanında sahip olduğumuz deneyimi insan ve çevre odaklı çözümlere dönüştürürken, gezegenimizdeki karbon ayak izimizi de küçültüyoruz."