Shell'den 41 kere maşallah

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24 Ekim 2016, 20:53

Bahçeşehir'de trafik sıkışıklığı nedeniyle hastaneye yetişemeyen anne, Shell çalışanlarının yardımıyla dördüncü doğumunu istasyonda gerçekleştirdi.

Bahçeşehir’deki Shell istasyonu, filmlerde görülebilecek bir doğum heyecanına sahne oldu. Trafik sıkışıklığı nedeniyle hastaneye yetişemeyen anne, istasyondaki Shell çalışanlarının yardımıyla dördüncü doğumunu istasyonda gerçekleştirdi. Annenin ve Selin Sude bebeğin sağlık durumu iyi.

İstanbul’un Bahçeşehir İlçesi’ndeki Shell istasyonunda, ancak filmlerde görülebilecek bir doğum gerçekleşti. Doğum sancıları sıklaşan anne ve annenin eşi, trafik sıkışıklığı nedeniyle hastaneye ulaşamayınca 22 Ağustos Pazartesi sabahı saat 08.30’da Bahçeşehir Shell istasyonu çalışanlarından yardım istedi. Telefonla ulaşılan 112 Acil hattındaki doktorun yönlendirmesiyle İstasyon Vardiya Şefi İhsan Vural ve diğer istasyon çalışanları, annenin doğumu gerçekleştirmesine yardımcı oldu.

Vardiya Şefi İhsan Vural, Pazartesi sabahı yaşadıklarını şöyle anlattı: “Anne ve baba doğum için otomobilleriyle hastaneye giderken sıkışan trafikte, istasyonumuzda ihtiyaç molası veriyor. Bu sırada hanımefendinin doğum sancısı başlıyor ve eşinden yardım istiyor. Beyefendi durumu bize anlattı ve bizden kendilerine yardım etmemizi rica etti. Hemen 112 Acil’i aradım. Hanımefendinin doğum yapmak üzere olduğunu belirttim. 112 Acil ‘biz gelene kadar sizin destek olmanız gerekiyor’ dedi ve bizi kadın doğum uzmanına aktardı. Uzman doktorun telefondaki yönlendirmesiyle, istasyonumuzdaki sağlık malzemeleriyle annenin doğumu gerçekleştirmesine yardımcı olduk. Ambulans istasyonumuza ulaşamadan doğum gerçekleşti. Annenin de bebeğin de sağlık durumu iyi. Hepimiz çok mutluyuz. Selin Sude kızımıza ‘dünyaya ve Shell’e hoş geldin’ diyoruz ve uzun, sağlıklı bir ömür diliyoruz.”

İstasyonda gerçekleşen doğum tüm Shell & Turcas Ailesi’nde de sevinç yarattı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Shell & Turcas Perakende Satışlar Genel Müdürü Burçin Toktamış, Bahçeşehir İstasyonu çalışanlarını soğukkanlı ve bilinçli davranışlarından dolayı tebrik ederek, “Doğum gibi çok kıymetli bir olay istasyonlarımızdan birinde ilk kez gerçekleşiyor. Anne ve bebeğin sağlıklı olması bizi çok mutlu etti. Tüm Shell Ailesi olarak Selin Sude bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz. Minik misafirimize ve kıymetli annesine yardımcı olan istasyondaki çalışma arkadaşlarmıza da çok teşekkür ederiz” dedi.