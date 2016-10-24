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Krone, Grupaj Lojistik'e 50 adet treyler kiraladı
24 Ekim 2016, 20:43
Türkiye'de filo kiralama hizmeti de vermeye başlayan Krone, ilk olarak Grupaj Lojistik'e 50 adet Mega Liner kiraladı.
Türkiye’de üretim fabrikası, ikinci el hizmeti, servis ve yedek parça ağıyla hizmet veren Almanya’nın lider treyler üreticilerinden Krone, hizmet döngüsüne bir yenisini daha ekledi. Krone Fleet ile filo kiralama hizmetini Türkiye’de başlatan Krone, ilk etapta Grupaj Servis Lojistik’e 50 adet treyler kiraladı. Grupaj firması tren taşımacılığına uygun Krone Megaliner tip treylerleri 5 yıllık süreyle kiraladı.
Türkiye’de filo kiralama alanında bir ihtiyaç olduğunu gördüklerini ve bu açığı kapatmak istediklerini kaydeden Satıştan Sorumlu Krone Int. Genel Müdürü Semih Pala, ilk yılda hedeflerinin 250-300 adet olduğunu söyledi. Pala, “Krone Fleet ile artık müşterinize iki farklı ürün sunma imkânına kavuştuk. İsteyen müşterimize 5 yıl vadeli araç veriyoruz, isteyene de kiralama seçeneğini sunuyoruz” dedi.
“Yaşam döngümüzü tamamladık”
Semih Pala, “Şu ana kadar Krone Türkiye’de üretim, kredilendirme, ikinci el, yedek parça hizmetlerini gerçekleştirdi ve uyguluyor. Bu hizmetlere filo kiralama da eklenince yaşam döngümüzü tamamlamış olduk. Kiralama işini de Gebze’deki merkezimizden yürüteceğiz. İkinci el hizmetimizle koordinasyonlu bir şekilde yürüyecek” şeklinde konuştu.
6 yıl önce Krone Gurubu olarak filo kiralama işine 2.800 treylerle başladıklarını dile getiren Krone Fleet Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Schweer, bugün tüm Avrupa’da 10 bin adet treylere ulaştıklarını söyledi. İlk olarak Danimarka ile başladıklarını belirten Schweer, “Sunduğumuz hizmetler aracın tüm yaşam döngüsünü kapsıyor. Yani bakımı, servisi gibi işlemler de Krone Fleet tarafından karşılanıyor. Kiralama süreleri ortalama 5 yıl. 5 yılın ardından treylerlerimizi geri alıyoruz ve treylerleri ikinci el olarak satışa sunuyoruz” dedi.
“Türkiye’de büyük potansiyel var”
28 yıldır treyler kiralama sektöründe olduğunu vurgulayan Schweer, “28 yıl önce Almanya’da kiralama diye bir hizmet yoktu. Bugün Danimarka treyler sektöründe tüm araçların kiralama payı yüzde 50’ye ulaştı. İngiltere’deki oran da buna yakın. Almanya’da yüzde 17’lere kadar geldi. Özellikle Doğu Avrupa’da sıfırla başladığımız ülkeler var. Türkiye’de bu konuda büyük potansiyel görüyoruz” ifadelerini kullandı.
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