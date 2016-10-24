Espia Ice Türkiye'de

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

24 Ekim 2016, 20:34

Karlı, buzlu ve yağmurlu havalarda maksimum yol tutuş imkanı sağlıyan Falken Espia Ice kış lastiğinin Türkiye'de satışları başladı.

Abdulkadir Özcan Şirketler Grubu (AKO)’nun distribütörlüğünü yaptığı Falken’in yeni geliştirdiği kış lastiği Espia Ice Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Sumitomo Rubber Industries’e ait 4D nano dizayn teknolojisi ile tasarlanan Falken Espia Ice kış lastiğinin Türkiye’de satışları başladı. Espia Ice ağır hava şartlarına göre dizayn edilen sırt deseni ile karlı, buzlu ve yağmurlu havalarda maksimum yol tutuş imkanı sağlıyor.

Rusya ve Kuzey Avrupa ülkelerinin zorlu kış şartları referans alınarak tasarlanan Espia Ice kuru, ıslak ve karlı yol şartlarında da üçe ayrılan sırt deseni ile diğer lastiklerden ayrılıyor. Orta bölümü düz, yönlü kararlılık ve dönüşlerde istikrar için dizayn edilen Espia Ice enine oluklarıyla daha iyi bir su tahliyesi yapıyor. Falken Espia Ice buzlu ve kaygan karlı zeminde gösterdiği performansla rampalarda ve virajlı yollarda sürücülere güvenli yolculuk keyfi sunuyor.



Japon "Miura-Ori" tarzı dizayn

Espia Ice, Japon "Miura-Ori" tarzı dizaynı ile öne çıkarken, vakum kanalları kolay kar tahliyesi ile daha fazla çekiş ve kısa fren mesafesi avantajı sağlıyor. Japon uzay programlarında kullanılan Miura-Ori, kıvrımları açılıp kapanırken paralelogramların bükülme ve esnemeleri gerekmiyor. Alışıla gelmişin dışında bir dizayn anlayışı sunan Falken Espia Ice Türkiye pazarında şimdiden sürücülerin gözdesi olmaya aday.



