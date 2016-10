2023'e kadar 750 milyar dolarlık yatırım planlanıyor

Anasayfa » İş ve İstif Makineleri

24 Ekim 2016, 20:11

Türkiye'de 2023 yılına kadar dev projeler dahil 750 milyar dolarlık, alt yapı, ulaşım, enerji ve kentsel dönüşüm yatırımı planlanıyor.

Türkiye’de 3.5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşan iş makineleri sektörü, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) önderliğinde, 20-21 Ekim 2016tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ‘2. Uluslararası İş Makinaları Kongresi’nde bir araya geldi. İş makineleri sektöründe dünyanın en hızlı büyüyen 3. ülkesi ünvanına sahip Türkiye, 2023 yılına kadar ticaret hacmini 30 milyar dolara, ihracatını ise 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Tamer Öztoygar yaptığı açılış konuşmasında, “120’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirilen, 2023 stratejisine göre 10 milyar dolar ihracat ile 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşacak sektörümüzde, 2015 yılı itibariyle 240 bin kişi istihdam edilmektedir” dedi.

'Yabancı yatırımcıları davet ediyorum'

Bugün iş makineleri sektörünün yıllık 1.2 milyar dolarlık ihracatı bulunduğunu belirten Öztoygar, bunu 2023 yılında 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yıllık 10 milyar dolarlık ihracat için, Türkiye’de 13.5 milyar dolarlık üretim kapasitesi gerektiğine vurgu yapan Öztoygar, bu vesileyle yabancı iş makineleri firmalarını Türkiye’de yatırıma davet etti. Öztoygar ayrıca ihracat için yeni pazar arayışlarını da sürdürdüklerini belirterek, “İran, Rusya, Malezya, Singapur gibi yakından takip ettiğimiz pazarlar var. Aynı zamanda Hindistan, Güney Amerika gibi pazarlarda da heyetlerimizin görüşmeleri söz konusu. Tüm bunlarla beraber Afrika kıtası da ulaşmayı hedeflediğimiz noktalardan birisidir” dedi.

'Sürdürülebilir bir gelecek için iş makinası’

2. Uluslararası İş Makinaları Kongresi Başkanı Cüneyt Divriş, kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Tekerleğin icadından bu yana insanoğlunun doğayı kendi ihtiyacı doğrultusunda yapılandırma süreci hiç sonlanmadı. Yollar, köprüler, su kemerleri, binalar ve birçokları. Bu serüven iş makinası teknolojisinde sağlanan ilerleme ile yıllar boyutundan aylar boyutuna inmiştir. İş makinası, görünen yüzü ile genelde yıkıcı özellikleriyle ön plana çıkmış, bir nevi toplumun gözünde çevreye verilen tahribatın sorumlusu olarak görülmüştür. Bir insan yapısı olan iş makinaları gücü temsil eder ve yine insanın elinde nasıl kullanıldığına bağlı olarak asgari seviyede doğal tahribata yol açarak insanlığın gelişimine katkı sunar. İşte bu amaçla 2. Uluslararası İş Makinaları Kongremizin temasını ‘sürdürülebilir bir gelecek için iş makinası’ olarak belirledik.”

Bin dev yatırım hayata geçecek

Türkiye’de 2023 yılına kadar 750 milyar dolar büyüklüğe ulaşan 1.000 dev yatırım planlanıyor. Bu potansiyel hem yerli hem de yabancı sektör oyuncularının iştahını kabartıyor. Türkiye’de 2023 yılına kadar sadece ulaşım alanında 250 milyar dolar, enerji alanında 140 milyar dolar ve kentsel dönüşüm kapsamında da 400 milyar doları bulan yatırım planlanıyor. Bu yatırım rakamları sektörün 2023 yılına kadar yüzde 1oo’ün üzerinde büyümesi anlamına geliyor.

Hindistan yatırım açısından avantajlı

Uluslararası Pazar araştırma ve yönetim danışmanlığı şirketi Off Highway Research Genel Müdürü David Phillips de yaptığı konuşmasında sektörün 5 yıllık geleceğiyle ilgili görüşlerini dinleyicilerle paylaştı. Türkiye’de ekonomik bir kargaşanın söz konusu olduğunu vurgu yapan David Phillips; “Öncelikli olarak Suriye ve Irak’ta yaşanan problemlerin çözülmesi gerekiyor. Sektör küresel krizden çok etkileniyor. Çin’de çok ciddi bir büyüme yaşanırken Avrupa ülkelerinde dalgalanmalar söz konusu. İspanya ve İtalya sektörel olarak krizden en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Kuzey Amerika’ya bakıldığında ise muğlak bir durum söz konusu. Amerika seçimlere odaklanmış durumda. Her şey seçimlere bağlı ve her han bir facia yaşanabilir. Hindistan ise gerçekten çok güçlü ve geleceğe yönelik yatırımlar açısından avantajlı bir ülke. İmalat açısından yatırım yapmaya değer özelliklere sahip. İç pazar rekabetinin yoğun olduğu Çin’de en yüksek satış rakamlarını gözlemliyoruz fakat Çin uluslararası dağıtımda sorun yaşıyor. Kötü müşteri desteği ve kalitesi kötü ürünleri var” dedi.

İş Makinaları ve Ekonomik Sürdürülebilirlik panelinde konuşan Merih Özgen; “Türkiye olarak toprak taşıma sektöründe 1.3 milyon dolarlık bir pazara sahibiz. Türkiye’deki en önemli yükleyiciler Backhoe Loader’lar. Asfalt ekipmanları pazarında düşük bir ithalat ve ihracat var. Ancak beton ekipmanlarında 214 milyon dolarlık bir pazar söz konusu. Bu rakam oldukça büyük bir rakam… İthalata gelince iş makinalarında 321 milyon dolarla en çok Japonya’dan ithalat yapıyoruz. Ardından Almanya, İngiltere, ve Çin geliyor. İhracatta ise en çok ihracat yaptığımız ülke 43 milyon dolarla Cezayir, ardında Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Rusya geliyor“ diye konuştu.

Sektörle ilgili büyüme oranı tahminlerini belirten Özgen; “2003 ve 2015 arasında ortalama yüzde 15’lik bir büyüme gerçekleşti. 2023 hedeflerimizi dikkate alırsak ortalama 1.2 milyar dolarlık gayri safi iç hasıladan bahsedebiliriz. 2023’e kadar ortalama yüzde 10’luk bir büyüme bekliyoruz. Bu da 3.8 milyar dolarlık bir pazara sdenk geliyor. 2023 hedefimiz 10 milyar dolarlık ihracat bunu gerçekleştirebiliriz. Pazarımızı her sene %26 büyütüyoruz, bu bizim için ulaşılabilir bir hedef“ dedi.