Hyundai, yeni i10'u bantlardan indirdi

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22 Ekim 2016, 21:02

Hyundai Yeni i10, 39 bin 950 TL'den başlayan fiyatlarla Avrupa'dan önce ilk kez Türkiye'de satışa sunuldu.

Hyundai Assan’ın İzmit Fabrikası’nda ürettiği i10 modeli, tam 3 yıl sonra yenilenen yüzüyle bantlardan inmeye başladı. 2013’te 1.5 milyar TL tutarındaki yatırımla fabrika kapasitesini ikiye katlayan Hyundai Assan’ın sıfırdan üretmeye başladığı ikinci nesil i10’dan bugüne kadar Türkiye’de 300 bin adetten fazla üretildi. Bu rakamın 290 bin adedini yurt dışında 40’tan fazla ülkeye ihraç eden Hyundai Assan, böylece yaklaşık 2,5 milyar TL tutarında ihracat geliri elde ederek Türkiye ekonomisine büyük bir katkıda bulundu.

Hyundai i10’un kalan 10 bin adedi ise Türkiye pazarında satıldı. A-segmentini yeniden belirleyen Hyundai i10, segment satışları içinde her yıl yüzde 75’lik pazar payına ulaşarak yakalanması zor olan bir rekora imza attı. Yenilenen yüzü ve artan donanım özellikleriyle birlikte 2016 yılını yaklaşık 3 bin adetlik satışla tamamlayacak olan i10’un 2017’den itibaren satışlarını daha da yukarı taşıması bekleniyor.

Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda yapılan törenle birlikte üretimine başlanan Yeni i10, Türkiye’de 39 bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Tören sonrasında ilk bantlardan inen aracın plakasını Hyundai Assan Başkanı Mong-Hyun Yoon ve Genel Müdürü Önder Göker birlikte taktılar. Hyundai Assan’ın 12 üst düzey yöneticisi yeni i10’lara binerek bayilerin test araçlarını kullanarak teslim ettiler ve test sürüş günleriyle birlikte Türkiye satışlarını başlatmış oldular.

Törende konuşan Mong-Hyun Yoon, “Türkiye benim ikinci vatanım. Böylesine güzel bir ülkede bu kadar yüksek kalite ve teknolojiye sahip olan fabrikada görev yapmak gurur verici. Türk malı otomobillerimiz sayesinde Türkiye’nin bayrağı Avrupa başta olmak üzere 40’tan fazla ülkede dalgalanıyor. i10 modelimiz Avrupa kadar Türk tüketicisinin de ihtiyaçlarını her yönüyle karşılayan bir otomobil. Avrupa satışları oldukça yüksek ve müşteri memnuniyeti çok üst seviyelerde. Umarım Türk müşteriler de Yeni i10’a daha fazla ilgi gösterir ve Türkiye’de ürettiğimiz bu otomobilimizi daha fazla Türk tüketicisiyle buluşturabiliriz” dedi.

Yeni i10’un, A-segmentindeki rakiplerine göre birçok üstünlüğünün bulunduğunu söyleyen Önder Göker ise şunları söyledi: “Yeni i10, hiçbir rakibinde bulunmayan Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi, statik dönüş farları, 7-inç dokunmatik ekranlı navigasyon ve multimedya ve altı havayastığı gibi özelliklere sahip. Ayrıca Elantra ve Tucson’dan sonra 7 yıl 80.000 km’ye kadar alınabilen opsiyonlu garantimizi i10 modelimizde de sunmaya başladık. Tüm bu özellikleriyle Yeni i10’un başarılarını daha da katlayacağına inanıyoruz”.

Rafine tasarım ve gelişmiş bir sürüş



Yeni i10, yeni basamaklı ön ızgarası dahil olmak üzere tasarım anlamında bir takım iyileştirmeler ile birlikte geliyor. Kavisli ve aynı zamanda doğal akıcı çizgileriyle karakterize edilen Hyundai i10, segmentinde fark yaratarak öne çıkıyor.

Hyundai i10, yeni bir tampon ile sunulurken bir önceki modelde alt kısımda bumerang şeklinde verilen LED gündüz sürüş farları ise yeni yuvarlak tasarımıyla ön ızgaraya taşınıyor. Daha elit ve daha sportif bir ifadeye kavuşan otomobil arka tarafta da değişikliklerini sürdürüyor. Tıpkı ön taraftaki gibi arka tamponda da yuvarlak hale getirilen sis farları, siyah bir çerçeve içerisinde sunuluyor. Bu şık tampon tasarımı ile daha sportif ve dinamik bir duruş sergileyen otomobil, yeni eklenen açılır tavanıyla da donanım seviyesini pekiştiriyor.

Selefi gibi Yeni i10 da 5 ileri manuel veya 4 ileri otomatik vites seçenekleriyle beraber satışa sunuluyor. Hyundai i10’un kaputu altında ise 1,0 ve 1,25 litrelik kendini kanıtlanmış iki benzinli motor görev alıyor. Hyundai, daha fazla ekonomi isteyen müşterileri için 1.0 litrelik fabrikasyon LPG’li versiyonu da sunuyor.

Bağlanabilirlik, kolaylık ve aktif güvenlik donanımları



Yeni i10, her zamankinden daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor. En son ileri teknoloji ışığında geliştirilerek üretilen otomobil, güvenliği artırmak adına yan ve perde hava yastıklarıyla beraber geliyor. Yeni i10, geniş ve ferah iç mekanını 252 litrelik segment lideri bagaj hacmiyle destekliyor. Kabinde yer alan saklama cepleri ve 1 litrelik şişenin rahatlıkla sığabileceği kapılardaki gözler de kullanım kolaylığını artıran detaylar. Altı adet hava yastığıyla sunulan otomobilde daha önce hiç bir A-segmenti modelde kullanılmayan Ön Çarpışma Uyarı Sistemi ve Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi de kullanılıyor.