Türk tedarikçilere Renault-Nissan İttifakı'ndan işbirliği çağrısı

Anasayfa » Güncel

22 Ekim 2016, 19:41

Renault-Nissan İttifakı Satın Alma Organizasyonu Avrupa Proje Direktörü Aoun, Türkiye'nin Renault Grubu için gelecekte de en önemli pazarı olmaya devam edeceğini söyledi.

Renault-Nissan İttifakı Satın Alma Organizasyonu Avrupa Proje Direktörü Antoine Aoun, ihracatın Türkiye’deki tedarikçiler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu bakımdan sizleri bizi takip etmeye ve mekanik parça ve teknoloji ihraç etmeye davet ediyoruz. Türkiye’deki tedarikçilerden gelecek teklifler için heyecanlıyız." dedi.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği'nden (TAYSAD) yapılan açıklamaya göre, dernek, Renault-Nissan İttifakı Satın Alma Organizasyonu ile düzenlediği toplantıda, 111 firmadan 250 sektör temsilcisini ağırladı.

Renault-Nissan İttifakı Satın Alma Organizasyonu Avrupa Proje Direktörü Aoun, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Renault Grubu’nun beşinci büyük pazarı olduğunu, gelecekte de en önemli pazarı olmaya devam edeceğini kaydetti.

Türkiye’deki tedarikçiler için fırsatlara işaret eden Aoun, "Öncelikle, henüz yerlileştirilememiş olan teknolojiler var. Bunların yerlileştirilebilmesi için Türkiye’deki tedarikçilerden gelecek teklifler için heyecanlıyız. Bununla birlikte Türkiye halihazırda Oyak Renault için bir ihracat platformu, üretiminin yüzde 80’ini ihraç ediyor. İhracat Türkiye’deki tedarikçiler için büyük bir fırsat. Bu bakımdan sizleri bizi takip etmeye ve mekanik parça ve teknoloji ihraç etmeye davet ediyoruz.” dedi.

"Tüm tedarikçiler teşvik kapsamına girmeli"

TAYSAD Başkanı Alper Kanca ise 15 Temmuz sonrasında dünya genelinde Türkiye’ye yönelik algının zedelendiğini gördüklerini ve TAYSAD olarak hızlı bir şekilde bu konuda yapabilecekler noktasında kolları sıvadıklarını belirterek, dernek üyelerinin de desteğiyle bugüne kadar yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tüm dünyadaki paydaşlarına, tedarik sanayisi ve orijinal ekipman üreticisi temsilcilerine gerek yazılı gerekse sözlü olarak detaylı bilgilendirmeler yaptıklarını anlatan Kanca, "Zor bir dönemden geçerken son derece aktif ve olumlu bir hareket planı oluşturduk. Bu çabalarımızı hem otomotiv sanayisi hem tedarik sanayisi hem de Türkiye açısından çok önemsiyoruz. Aslında bugün, Renault ve Nissan yetkilileri ve üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği bu stratejik toplantımız bile doğru yolda olduğumuzun bir kanıtı." dedi.

Renault ve Ford Otosan'la yaptıkları işbirliğine değinen Kanca, Türkiye'de çok da sık görülmeyen bir çalışma gerçekleştirdiklerini, ortak bir hedef için teşvik dairesine gittiklerini söyledi.

Alper Kanca, “Mevcut gündemimizi bakanlarımıza anlattık. Türkiye'deki son teşvik düzenlemeleri, otomotiv yan sanayisinin, özellikle döküm ve dövme ara mamul üretimine yönelik yatırımlarda teşviklerden faydalanmalarına izin vermiyordu. Bu yüzden de oldukça dezavantajlı bir durumdaydı. Müşterilerimizin, özellikle Renault ve Ford'un da desteğiyle ve Ekonomi Bakanlığı’nın çalışmaları sonucu bu durum değişti. Artık otomotiv sektöründe motor ve aktarma organlarına yönelik döküm ve dövme parça yatırımları da teşvik kapsamına alınabiliyor. Umuyoruz ki başka ham maddelerden ara mamul üreten yan sanayimiz için de benzer bir uygulama gerçekleştirilecek. Amacımız bu teşviklerin kapsamına tüm tedarikçilerin girmesini sağlamak." diye konuştu.

Kanca, TAYSAD olarak "tasarım, tedarik, teknoloji" vizyonundan hareketle elektronik ürün ve gömülü yazılım yetkinliğinin artırılması noktasında Renault ve diğer paydaşlarla ortak çalışmaları olduğunu aktardı.

TAYSAD'ın 3-4 Kasım'da Türkiye'de ve dünyada ilk defa Otomotiv Mühendisliği Konferansı düzenleyeceğini belirten Kanca, "Türk otomotiv sanayisini, Türk otomotiv tedarik sanayisini geliştirmek istiyorsak böyle bir konferansa ihtiyacımız var. Bu konferans desteklenirse önümüzdeki yıllarda mutlaka daha iyi şekilde tüm sektör temsilcileri olarak faydasını göreceğiz." ifadelerini kullandı.







