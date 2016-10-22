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Isuzu D-Max İzmir Otoshow'da göz doldurdu

Isuzu D-Max İzmir Otoshow'da göz doldurdu

Tarih 22 Ekim 2016, 19:29

Anadolu Isuzu, İzmir Otoshow'da D-Max Off Road, D-Max V Cross, D-Max 4x2 Limited, NPR, N-Wide ve Ağustos ayında lansmanı yapılan Novo S sergiledi.

TÜYAP tarafından bu yıl ilk kez Fuar İzmir’de düzenlenen “İzmir Otoshow, Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet ve Aksesuarları Fuarı” kapılarını açtı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan’ın açılışını yaptığı 6 gün boyunca otomobil tutkunlarını ağırlayacak olan İzmir Otoshow, Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet ve Aksesuarları Fuarı ilk günden ziyaretçi akınına uğradı.
Fuara İzmir yetkili Araç Satış Bayi Erdiloğlu ile katılan Anadolu Isuzu, standında altın renkli D-Max Off Road, D-Max V Cross, D-Max 4x2 Limited, NPR, N-Wide ve Ağustos ayında lansmanı yapılan Novo S sergilendi. Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay ile Erdiloğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Erdil standa ziyaretçiler ile bizzat ilgilendiler.
 

Fuar için özel olarak hazırlanan gümüş kaplamalı D-Max 4x4 V Cross ile altın renkli D-Max Off Road ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Kusursuz dizaynı, güçlü motoru, yüksek çekiş gücü, geniş iç hacmi ve üstün güvenlik sistemleri ile D-Max 2015 yılında Commercial Fleet Awards tarafından ikinci kez “Yılın en iyi Pick-up”ı ödülüne layık görülmüştü.
Euro 6 normlarında, kalitesi dünyaca kabul edilen Isuzu commonrail turbo dizel intercooler motora sahip olan Novo S, hafifletilen ağırlığı sayesinde optimum yakıt sarfiyatı sağlıyor. Düşük yakıt sarfiyatının yanısıra düşük işletim maliyetine sahip olan Novo S; yüksek güvenlik standartları ile sektörden tam not alıyor.
7.5 metrelik uzunluğu ile üstün manevra kabiliyetine sahip olan Novo S, 190 beygir gücündeki motoru ile oldukça atik. Rekabetçi fiyat seviyesi ile sektöre ekonomik çözüm olan Novo S, Isuzu yetkili otobüs satış bayilerinde servis ve okul sektörünün hizmetine sunuluyor.
Yeni jenerasyon Euro 6 motorlu N-serisi kamyonların 6.5-16 ton segmentinde pazar lideri olmasında büyük rolü olan NPR ile N-Wide kamyonet ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

 


 

 

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