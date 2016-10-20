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Ford Trucks'tan dört dörtlük kampanya
20 Ekim 2016, 13:18
Ford Trucks, hayalindeki araca sahip olmak isteyen müşterilerinin karşısına çok cazip bir kampanyayla çıkıyor.
Ford Trucks, Ekim ayında düzenlediği kampanya ile müşterilerinin yükünü paylaşmaya devam ediyor. Ticari araç sahiplerine getirilen ÖTV muafiyetiyle birlikte kampanya kapsamında araç başına MTV bedeli kadar indirim uygulanıyor. 2015 model Çekici ve 2016 model Çekici, İnşaat & Yol kamyonu* araçlarında ise 100.000 TL’ye 12 ay %0 faizli ,taksit erteleme destekli kredi kampanya sunuluyor.
2. El’de hem güvenli hem de avantajlı alışveriş
TruckMarket ile 2. el ağır ticari araçlarında güvenin adresi Ford Trucks, ikinci elde de büyük fırsatlar sunuyor. Garantili, ekspertiz raporlu 1846T Çekiciler 120.000 TL’ye 24 ay, 0 faiz fırsatıyla satın alınabiliyor. 1838T çekiciler ise 100.000 TL’ye 24, ay 0 faiz fırsatıyla sunuluyor.
Ekspertiz raporlu ve Ford Trucks güvencesine sahip olan her marka ve model 2. el ağır ticari araçlarda ise 70.000 TL’ye 24 ay vade ve 0 faiz fırsatı sunuluyor.
Satış sonrası için yeni avantajlar
Fren paketi kapsamında da avantajlı fırsatlar Ford Trucks müşterilerini bekliyor. Fren paketi kampana dahil fiyatı, teker başına 2000 TL yerine 750 TL, kampana hariç fiyatı teker başına 1200 TL yerine 500 TL’ye müşterilerini bekliyor.
Araçlarını kışa hazırlayacak olan Ford Trucks müşterileri ise “Kış Paketi” kapsamında 180 Amper Akü’ye 1000 TL yerine 450 TL’ye sahip olabilecek ve 2 akü alan müşteriler ise silecek setine ücret ödemeyecek.
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