Ford Trucks'tan dört dörtlük kampanya

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20 Ekim 2016, 13:18

Ford Trucks, hayalindeki araca sahip olmak isteyen müşterilerinin karşısına çok cazip bir kampanyayla çıkıyor.

Ford Trucks, Ekim ayında düzenlediği kampanya ile müşterilerinin yükünü paylaşmaya devam ediyor. Ticari araç sahiplerine getirilen ÖTV muafiyetiyle birlikte kampanya kapsamında araç başına MTV bedeli kadar indirim uygulanıyor. 2015 model Çekici ve 2016 model Çekici, İnşaat & Yol kamyonu* araçlarında ise 100.000 TL’ye 12 ay %0 faizli ,taksit erteleme destekli kredi kampanya sunuluyor.

Ford Trucks araç sahibi olanlar, kredi taksitlerini 2 ay ertelemeli olarak Ocak ayında ödemeye başlıyorlar.

2. El’de hem güvenli hem de avantajlı alışveriş

TruckMarket ile 2. el ağır ticari araçlarında güvenin adresi Ford Trucks, ikinci elde de büyük fırsatlar sunuyor. Garantili, ekspertiz raporlu 1846T Çekiciler 120.000 TL’ye 24 ay, 0 faiz fırsatıyla satın alınabiliyor. 1838T çekiciler ise 100.000 TL’ye 24, ay 0 faiz fırsatıyla sunuluyor.

Ekspertiz raporlu ve Ford Trucks güvencesine sahip olan her marka ve model 2. el ağır ticari araçlarda ise 70.000 TL’ye 24 ay vade ve 0 faiz fırsatı sunuluyor.

Satış sonrası için yeni avantajlar

