TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi RENAULT KAR KAPLANI

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Kampanyalar

Ford Trucks'tan dört dörtlük kampanya

Ford Trucks'tan dört dörtlük kampanya

Tarih 20 Ekim 2016, 13:18

Ford Trucks, hayalindeki araca sahip olmak isteyen müşterilerinin karşısına çok cazip bir kampanyayla çıkıyor.

Ford Trucks, Ekim ayında düzenlediği kampanya ile müşterilerinin yükünü paylaşmaya devam ediyor.  Ticari araç sahiplerine getirilen ÖTV muafiyetiyle birlikte kampanya kapsamında araç başına MTV bedeli kadar indirim uygulanıyor. 2015 model Çekici ve 2016 model Çekici, İnşaat & Yol kamyonu* araçlarında ise 100.000 TL’ye 12 ay %0 faizli ,taksit erteleme destekli kredi kampanya sunuluyor.
Ford Trucks araç sahibi olanlar, kredi taksitlerini 2 ay ertelemeli olarak Ocak ayında ödemeye başlıyorlar.

2. El’de hem güvenli hem de avantajlı alışveriş
TruckMarket ile 2. el ağır ticari araçlarında güvenin adresi Ford Trucks, ikinci elde de büyük fırsatlar sunuyor. Garantili, ekspertiz raporlu 1846T Çekiciler 120.000 TL’ye 24 ay, 0 faiz fırsatıyla satın alınabiliyor. 1838T çekiciler ise 100.000 TL’ye 24, ay 0 faiz fırsatıyla sunuluyor.
Ekspertiz raporlu ve Ford Trucks güvencesine sahip olan her marka ve model 2. el ağır ticari araçlarda ise 70.000 TL’ye 24 ay vade ve 0 faiz fırsatı sunuluyor.

Satış sonrası için yeni avantajlar
Ford Trucks’ın garanti süresi dolan, tüm Ford Trucks çekici ve kamyonları için çok cazip bir kampanyası bulunuyor. Ekoservis Paketi adıyla sunulan bu fırsatla, Ford Trucks yetkili servislerine gelen araçların yağ ve filtre değişimi 349TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla yapılabiliyor. Ekim ayında Ekoservis paketi alan müşteriler, sadece 100 TL fark ödeyerek iç ve dış hava filtresini değiştirebiliyor.
Fren paketi kapsamında da avantajlı fırsatlar Ford Trucks müşterilerini bekliyor. Fren paketi kampana dahil fiyatı, teker başına 2000 TL yerine 750 TL, kampana hariç fiyatı teker başına 1200 TL yerine 500 TL’ye müşterilerini bekliyor.
Araçlarını kışa hazırlayacak olan Ford Trucks müşterileri ise “Kış Paketi” kapsamında 180 Amper Akü’ye 1000 TL yerine 450 TL’ye sahip olabilecek ve 2 akü alan müşteriler ise silecek setine ücret ödemeyecek.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Kampanyalar

Aracınız kışa Ford Yetkili Servisi'nde hazırlansın

 Aracınız kışa Ford Yetkili Servisi'nde hazırlansın Avantajlı kış bakım fırsatları Ford Yetkili Servisleri'nde Ford sahiplerini bekliyor.

Ford'dan Ekim ayında 4 yıl 100 bin km garantisi

 Ford'dan Ekim ayında 4 yıl 100 bin km garantisi Ford, Ekim ayında otomobil modellerinde sunduğu 4 yıl 100.000 km garanti kampanyasıyla fark yaratıyor.

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Yeni alternatifler yeni umutlar

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x