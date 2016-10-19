Aracınız kışa Ford Yetkili Servisi'nde hazırlansın

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19 Ekim 2016, 19:15

Avantajlı kış bakım fırsatları Ford Yetkili Servisleri'nde Ford sahiplerini bekliyor.

Ücretsiz kış kontrollerinden, 239 TL üzeri işlemlerde ücretsiz polarlı ve buz kazıyıcılı oto bakım setlerine, 4 al 3 öde lastik kampanyalarından, akü ve sileceklerde avantajlı fiyatlara kadar uzanan fırsatlar 31 Aralık’a kadar Ford Yetkili Servisleri’nde.

Ford müşterilerinin ayrıcalıklı kartı FordLife Card, tüm Ford sahiplerini kışa hazırlıyor. 31 Aralık’a kadar geçerli olacak kampanyada Ford sahipleri, araçlarının kış kontrollerini ücretsiz yaptırabilecek, KDV dahil 239 TL üzeri tüm işlemlerde ise polarlı ve buz kazıyıcılı kışlık oto bakım setine ücretsiz sahip olabilecek.

Kampanya kapsamında Ford Yetkili Servisleri’nden alınan lastiklerde uygun fırsatlar sunuluyor. Pirelli markasında 4 al, 3 öde avantajı bulunurken Continental, Goodyear ve Michelin marka lastiklerde “KDV Bizden” kampanyası bulunuyor. Ayrıca aküler ve Motorcraft marka silecekler de tüm Ford sahiplerine avantajlı fiyatlarla sunuluyor.31 Aralık 2016 tarihine kadar devam edecek olan kampanyada anlaşmalı kredi kartlarına taksit fırsatları da bulunuyor.

