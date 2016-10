Tırsan, yol yardımı için ortağını seçti

Anasayfa » Ağır Ticari

19 Ekim 2016, 19:10

Avrupa genelinde satış sonrası hizmetlerini genişleten Tırsan, 27 ülkede 7/24 yol yardımı hizmeti için EBTS Pro Assist N.V. ile işbirliği yaptı.

Avrupa genelinde satış sonrası hizmetlerini genişleten Tırsan, Avrupa çapındaki kesintisiz 7/24 yol yardımı hizmeti için Belçika merkezli EBTS Pro Assist N.V. ile işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Yeni anlaşma kapsamında, Tırsan, Kässbohrer ve Talson markalı treyler sahipleri 7/24 yol yardımı ile her ihtiyaç duyduklarında Tırsan’ın uzman teknik hizmetlerinden faydalanmaya devam edecekler.

Tırsan Yol Yardımı hizmeti Türkiye ve Rusya da dahil olmak üzere Avrupa’nın 27 ülkesinde 7 gün 24 saat, Tırsan müşterilerinin hizmetinde. Tırsan Yol Yardımı hizmeti Avrupa’da 12.000 servis noktasında, 17 dilde hizmet veriyor.

Tırsan treyler sahipleri, Türkiye, Avrupa ya da Rusya’nın neresinde olursa olsunlar AloTIR, 444 5 847, hattını arayarak yılın her günü ve günün her saati tek bir numaradan Türkçe yol yardımı hizmeti alabiliyor. Kullanıcıların yurtdışından aramalarda sadece Türkiye’nin uluslararası telefon kodunu (+90) numaranın başına eklemeleri gerekiyor.



Tırsan Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı Ercan Kulaksız, Tırsan Yol Yardımı hakkında yaptığı açıklamada, “İster Türkiye’de, ister Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde, isterlerse Rusya’da olsunlar Tırsan kullanıcılarının rekabet gücünü artırmak için her an yanlarındayız. Türkiye taşımacılık sektörüne faaliyet gösterdiği her bölgede destek olmak için orada önceden yerimizi alıyoruz” dedi.