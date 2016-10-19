TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi RENAULT KAR KAPLANI

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

TEMSA’dan Anadolu Seyahat'e 100 lük Safir Teslimatı

TEMSA’dan Anadolu Seyahat'e 100 lük Safir Teslimatı

Tarih 19 Ekim 2016, 18:32

TEMSA 2016 yılı içinde seyahat otobüsü pazarında yapılan en büyük operasyonlardan birine imza attı.


Keyifli yolculuk sloganı ile tanınan ve Anadolu Seyahat otobüslerinin tamamını 2+1 koltuk düzenine sahip otobüslerle yeniliyor. Bu karar doğrultusunda filoda bulunan 117 araç değiştiriliyor. Bu değişik için filoya 100 adet safir katılıyor. Kalan araçlarında Safir’lerle değiştirilecek.

Safirlerin Anadolu filosuna katılımı ile ilgili olarak 19 Ekim'de Florya Kaşıbeyaz Restaurant'da bir teslimat töreni gerçekleştirildi. Törene Temsa Global Genel Müdürü Dinçer Çelik, Pazarlama Direktörü Murat Anıl ve Temsa yetkilileri, Pamukkale ve Anadolu otobüs işletmesinin üst düzey yöneticileri ve Otobüs camiasının temsilcileri katıldılar.



Temsa Global Genel Müdür Dinçer Çelik bu büyük teslimatın firma yetkililerine ve sektöre hayırlı olmasını dileyerek satışta katkısı bulunanlara ve Safir’i tercih eden Anadolu seyahat yetkililerine teşekkür etti.


Temsa Pazarlama Direktörü Murat Anıl'da büyük teslimatın uzun vadeli bir değerlendirme, çalışma ve işbirliğinin sonunda gerçekleştiğini bildirdi. Bu noktaya sabır ve dikkatli bir çalışma ile ulaşıldığını söyledi. Yalçın Şahin'e de katkılarından dolayı teşekkür etti.









Anadolu Seyahat Genel Müdürü Mehmet Ali Akçın Temsa ürünlerine güvendiklerini bu nedenle firmaya teşekkür etti. Karayolu ile yolcu taşımacılığı sektörünün önemini, büyüklüğünü ve Türkiye yolcu taşımacılığı içinde %70 lik payı olduğunu bu büyüklüğü en iyi şekilde değerlendirdiklerini ve en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını vurguladı.  İşlerini ve planlamalarını heyecanlı değil hesapla yaptıklarını bugün den 2017'ye hazırlandıklarını ve önümüzdeki yıl yenilikler ve yeni hizmetlerle müşterilerinin karşısına yeni ürünler koyarak çıkacaklarını belirtti. 2013'den bugüne kadar hedeflere ulaşma başarısı ile bir yılı daha tamamladıklarını belirtti.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Karsan'dan Fethiye'ye 128 adetl Jest

 Karsan'dan Fethiye'ye 128 adetl Jest Karsan tarafından satışı gerçekleştirilen 128 adet Jest düzenlenen törenle Fethiye'deki kooperatiflere teslim e...

MAN bayi Antoto İstanbul’da

 MAN bayi Antoto İstanbul’da Antalya merkezli Antoto, otomotiv sektöründeki satış ve satış sonrası hizmetlerini ve etkinliğini arttırarak yoluna...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Yeni alternatifler yeni umutlar

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x