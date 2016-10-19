TEMSA’dan Anadolu Seyahat'e 100 lük Safir Teslimatı

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19 Ekim 2016, 18:32

TEMSA 2016 yılı içinde seyahat otobüsü pazarında yapılan en büyük operasyonlardan birine imza attı.

Temsa Global Genel Müdür Dinçer Çelik



Temsa Pazarlama Direktörü Murat Anıl'da

Anadolu Seyahat Genel Müdürü Mehmet Ali Akçın

Safirlerin Anadolu filosuna katılımı ile ilgili olarak 19 Ekim'de Florya Kaşıbeyaz Restaurant'da bir teslimat töreni gerçekleştirildi. Törene Temsa Global Genel Müdürü Dinçer Çelik, Pazarlama Direktörü Murat Anıl ve Temsa yetkilileri, Pamukkale ve Anadolu otobüs işletmesinin üst düzey yöneticileri ve Otobüs camiasının temsilcileri katıldılar.bu büyük teslimatın firma yetkililerine ve sektöre hayırlı olmasını dileyerek satışta katkısı bulunanlara ve Safir’i tercih eden Anadolu seyahat yetkililerine teşekkür etti.büyük teslimatın uzun vadeli bir değerlendirme, çalışma ve işbirliğinin sonunda gerçekleştiğini bildirdi. Bu noktaya sabır ve dikkatli bir çalışma ile ulaşıldığını söyledi. Yalçın Şahin'e de katkılarından dolayı teşekkür etti.Temsa ürünlerine güvendiklerini bu nedenle firmaya teşekkür etti. Karayolu ile yolcu taşımacılığı sektörünün önemini, büyüklüğünü ve Türkiye yolcu taşımacılığı içinde %70 lik payı olduğunu bu büyüklüğü en iyi şekilde değerlendirdiklerini ve en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını vurguladı. İşlerini ve planlamalarını heyecanlı değil hesapla yaptıklarını bugün den 2017'ye hazırlandıklarını ve önümüzdeki yıl yenilikler ve yeni hizmetlerle müşterilerinin karşısına yeni ürünler koyarak çıkacaklarını belirtti. 2013'den bugüne kadar hedeflere ulaşma başarısı ile bir yılı daha tamamladıklarını belirtti.