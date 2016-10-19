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DOD İkinci El Ağır Vasıta Pazarında!

19 Ekim 2016, 17:34

Doğuş Otomotiv bünyesinde faaliyetlerine başlayan DOD Ağır Vasıta, her yaş ve marka ağır ticari aracın yanı sıra, treyler, damper ve soğutucu ünitelerinin de ikinci eline hizmet vermeyi amaçlıyor.