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DOD İkinci El Ağır Vasıta Pazarında!
19 Ekim 2016, 17:34
Doğuş Otomotiv bünyesinde faaliyetlerine başlayan DOD Ağır Vasıta, her yaş ve marka ağır ticari aracın yanı sıra, treyler, damper ve soğutucu ünitelerinin de ikinci eline hizmet vermeyi amaçlıyor.
Türkiye’de ikinci el ağır ticari araç pazarı yılık 170 bin adedi bulan bir işlem oluşturuyor. İkinci el işlemleri içinde yarı römorklar, soğutucu üniteler, benzer ekipmanlarda giriyor. Bu büyük pazara kurumsal organizasyonlar oluşturarak ve güçlü sermaye ve bilgi ile giren firmaların sayısı artıyor.
Bu payın bu yıl yapılan işlemler itibarı ile kurumsal firmaların payı sadece %3 civarında hesaplanıyor.
Doğuş Otomotiv bünyesinde faaliyetlerine başlayan DOD Ağır Vasıta, çekici, kamyon, römork ve yarırömork pazarında yaptığı hizmetler önümüzdeki dönemde bu alanda etkinliğini artıracak.
DOD yetkilileri bu alanda yeni standartlar kurumsal bir yapı getirmeyi hedeflediklerini vurguluyorlar. DOD’un binek pazarındaki etkinliği ve birikimi düşünüldüğünde bu ifadenin Pazar için önemli bir açıklama olduğu değerlendiriliyor. Konu ile ilgili olarak DOD Ağır Vasıta Satış Müdürü Selçuk Aksakal, tüm markalara eşit uzaklıkta olmayı ilke edindiklerini belirterek ikinci el pazarı ve DOD Ağır Vasıta hakkında açıklamalarda bulundu.
-Toplam 2.el ağır vasıta pazarını değerlendirir misiniz?
Ülkemizdeki ikinci el ağır vasıta pazarında yıllık ortalama 170 bin adet kamyon ve çekicinin noter satışı yapılıyor. Pazarda galerilerin ve bireysel satıcıların ağırlığı söz konusu. Kurumsal olarak hizmet veren markaların pazar payı çok düşük. İkinci elde sağlık bir data tutulmadığından pazarın fotoğrafı net olarak çekilemiyor.
-DOD Ağır Vasıta olarak bu pazarda vermeyi planladığınız hizmetler nelerdir?
Öncelikle ağır vasıta müşterileri için ‘ikinci el’ denilince akla gelen ilk marka olmayı hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirirken de; müşterimizin güvenini kazanmak, beklentilerinin üzerine çıkan bir hizmet sunmak, eksiksiz ve uzun süre müşterimize problem yaşatmadan çalışacak araçlar teslim etmek en önem verdiğimiz ilkelerimiz. Tüm bu hedeflerimizi, yaygın ve güvenilir hizmet sunacak bayilerimizle gerçekleştireceğiz.
-Türkiye genelinde kaç bayiniz var?
Ülke geneline dağılmış 17 yetkili satıcımız mevcut. Bakıldığında geniş bir yetkili satıcı ağına sahibiz. Türkiye genelindeki tüm Scania yetkili satıcıları aynı zamanda DOD Ağır Vasıta yetkili satıcısı olarak hizmet verecek. Böylelikle pazarda dinamik, tecrübeli ve oturmuş bir kadro ile hizmet vereceğiz.
-Marka, model, yaş kriterleriniz olacak mı? Takas imkanı sunacak mısınız?
Herhangi bir marka ve model kriterimiz yok. Stoklarımızda her marka ve modelde araç mevcut olabilir. Aynı şekilde herhangi bir yaş sınırlamamız da bulunmuyor. En yenisinden en eskisine tüm araçlar stoklarımıza girebilir. Müşterilerimiz için hem takas, hem nakit hem de konsinye araç alımı imkanımız mevcut.
-İkinci el bir araç DOD Ağır Vasıta’ya geldiğinde, satışa hazır olana kadar hangi aşamalardan geçecek?
İlk etapta müşterimizin satmak istediği araç için bir ön fiyat sunuyoruz. Ön fiyatın kabul edilmesi halinde aracı 111 Nokta Ekspertizi’ne alıyoruz ve mevcut kaporta-mekanik durumunu tespit ediyoruz. Sonrasında müşterimize kesin alım fiyatımızı sunuyoruz. Bu fiyatın kabul edilmesi halinde aracı stoklarımıza alıyoruz. Sonrasında araçta tespit ettiğimiz eksikleri, kaliteli işçilik ve orijinal yedek parçalarla gideriyoruz. Ardından aracı detaylı temizlik işlemine tabi tutuyoruz. Son aşamada ise aracın satış fiyatını belirliyor ve satışa alıyoruz.
-Kredi sağlayacak mısınız?
Scania Finans kanalıyla tüm müşterilerimize kredi imkanı sunuyoruz. Uygun kredi faiz oranlarıyla ve 60 aya varan vadelerle müşterilerimizin araç alımlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.
-Şu anda portföyünüzde kaç araç var? Markalarla ikinci el organizasyonları için işbirliği yapacak mısınız?
Dönemsel olarak değişmekle birlikte ortalama stok adedimiz 100 adet civarında seyrediyor. Pazarda her markanın kendi yatırımıyla kurduğu ikinci el organizasyonu bulunuyor. Ancak DOD Ağır Vasıta olarak tüm markalara eşit uzaklıkta olmayı ilke ediniyoruz. Bu nedenle talep olması halinde memnuniyetle değerlendiririz.
-Dijital platformda da satış gerçekleştirecek misiniz?
İnternet sitemiz www.dodagirvasita.com.tr uzun bir süredir faaliyette. Yetkili satıcılarımız, stoklarında bulunan çekici, kamyon, damper, treyler ve soğutucuları internet sitemiz kanalıyla müşterilerimizin beğenisine sunuyor.
-2016 yıl sonu hedefiniz kaç araç?
2016 yılı sonunda bin 100 adetlik satışa ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu bin 100 adedin içerisinde çekici ve kamyon dışında damper, treyler ve soğutucu da mevcut.
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