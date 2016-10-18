Akıllı otomobilleri Trend Micro koruyacak

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18 Ekim 2016, 13:13

Trend Micro özellikle internet bağlantısı olan akıllı otomobilleri siber saldırganlardan korumayı hedefleyen yeni yazılım geliştirme platformunu duyurdu.

İnternet ve veri güvenliği alanında 26 yıllık tecrübesiyle küresel çözüm sağlayıcı Trend Micro, yeni bir veri güvenliği yazılım geliştirme platformunu hizmete sunacağını duyurdu. Microsoft ile birlikte geliştirilen Yeni yazılım geliştirme aracı, Microsoft’un IoT Expo etkinliğinde tanıtıldı.

Üreticiler bu kapsayıcı platform sayesinde tüm platformlardaki bağlantılı cihazları ve hizmetleri bulut, ağ ve uç nokta seviyesinde güvenlik altına alabilecek çözümler üretebilecekler. Trend Micro bu yeni yazılım geliştirme aracıyla özellikle Nesnelerin İnterneti konseptinin otomobillere uygulanmasıyla ortaya çıkan Taşıtların İnterneti alanındaki gelişmiş veri güvenliği ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Otomotiv endüstrisinin bilgi güvenliğindeki açığını kapatacak



Akıllı otomobillerin bilgi güvenliği, sürüş güvenliğini de etkileyen oldukça önemli bir konu. Bu noktada özellikle bağlantı modülünün güvenliği hayati önem taşıyor. Trend Micro’nun yeni platformu, akıllı otomobillerin ağ bağlantısını güvence altına alacak yazılımların geliştirilmesini sağlayacak. Özellikle 3G\4G, WiFi, Bluetooth gibi bağlantılara sahip Araç Bilgi-Eğlence sistemleri (In Vehicle Infotainment-IVI) ve Telematik Kontrol Ünitelerinin güvenliğini üst düzeyde sağlanması hedefleniyor. Bu bileşenlerin siber saldırıya uğraması da normal siber saldırılarla aynı yöntemlerle gerçekleşiyor. Siber saldırganlar aracın bağlantı modülündeki yerleşik yazılımlara hackleyerek otomobilin tüm sistemlerine sızabiliyorlar. Trend Micro, bu yazılım geliştirme platformu ile otomotiv endüstrisinin siber güvenlik alanındaki açığını uzun yıllardır sahip olduğu bilgi birikimiyle doldurmayı hedefliyor.Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürükonuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Gartner’ın tahminlerine göre Nesnelerin İnterneti pazarı 2020 yılında 300 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Bu konsept sunduğu büyük fırsatlara rağmen önemli güvenlik boşluklarını da beraberinde getiriyor. Trend Micro’nun Amerika’da Siber Suç ve Kritik Altyapı raporuna göre şirketlerin ve devlet kurumlarının yüzde 50’si kullandıkları bağlantılı cihazlara yapılan saldırıların yoğunlaştığını belirtiyor. Yüzde 80’lik bir kısım ise siber tehditlerin çok daha karmaşık ve isabetli hale geldiğini belirtiyor. Nesnelerin İnterneti pazarı büyüdükçe tehditler de giderek büyüyor. Özellikle bağlantılı cihazları içeren uç noktalardaki güvenlik zafiyetlerinin ciddiyetle ele alınması gerekiyor. Akıllı taşıtların güvenliğini de bu alanda değerlendirirsek Trend Micro olarak bu yeni yazılım geliştirme platformu ile sadece tehditlere karşılık verme anlamında değil daha saldırılar gerçekleşmeden pro-aktif bir şekilde önlem almayı sağlıyoruz”.

Taşıtların İnterneti günümüzün en önemli teknolojik kavramları arasında geliyor. Bu büyüyen endüstrinin veri güvenliğini sağlamayı amaçlayan Trend Micro’nun yazılım geliştirme platformu ise pro-aktif tehdit değerlendirmesi ve sistem saldırı altındayken harekete geçen güvenlik katmanını içeren iki eşsiz özellik sunuyor. Yeni platform otomatik olarak Trend Micro Smart Protection Network’e bağlanabiliyor. Makine öğrenimi teknolojisiyle olağan dışı hareketleri gözlemleyebiliyor. Etkili çekirdek ve çoklu katmana sahip çözüm, birçok farklı Nesnelerin İnterneti platformunu desteklemekle birlikte gerçek zamanlı tehdit koruması da sunuyor.

