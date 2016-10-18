Yenilenen Clio Ailesi Türkiye'de

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18 Ekim 2016, 13:06

Yenilenen CLIO HB 48.150TL, Clio Sport Tourer ise 52.150TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuluyor.

Yenilenen Clio HB Türkiye’de Joy, Icon ve GT Lİne olmak üzere 3 donanım seviyesi ve 3 benzinli, 3 dizel olmak üzere 6 farklı motor seçeneği ile pazara sunuluyor. Benzinli motorlar 1.2 16V 75 ve 1.2 120 bg manuel ,1.2 Turbo EDC 120bg (otomatik); dizel motorlar 1.5dCi 75 ve 90bg manuel ayrıca 1.5dCi EDC 90bg (otomatik).

Clio Sport Tourer ise Joy ve Icon olmak üzere 2 donanım seviyesi ve 2 benzinli, 3 dizel motor seçeneği ile müşterinin beğenisine sunuluyor. Benzinli motorlar 1.2 16V 75 manuel ,1.2 Turbo EDC 120bg (otomatik); dizel motorlar 1.5dCi 75 ve 90bg manuel ayrıca 1.5dCi EDC 90bg (otomatik).

Clio’da güvenlik ve sürüşe yardımcı sistemleri ayrıca konfor ekipmanları da dikkat çekiyor. Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS), Elektronik Denge Programı (ESC), Acil Fren Destek Sistemi (AFU), Yokuşta Kalkış Destek Sistemi (Hill Holder), sürücü ve yolcu hava yastıkları, yan hava yastıkları, elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynaları standart donanım olarak yer alıyor.

Arka park sensörü, Full Led Farlar, sis lambaları, elektronik klima, elektrikli katlanan dış dikiz aynaları, R-Link, Akıllı Park Sistemi, Geri Görüş Kamerası opsiyonlar arasındaki donanımlardan bazıları.

Yenilenen Clio’ya dört yeni renk seçeneği eklendi (Intense Kırmızı, Titanyum Grisi, Sedef Beyaz ve Demir Mavi). Bununla birlikte yeni jantlar ve jant kapakları ile birlikte çok daha geniş kişiselleştirme programı da müşterilerin beğenisine sunuluyor.



