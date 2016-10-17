Serin'den geri alım garantili, treyler değişim kampanyası

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17 Ekim 2016, 20:13

Serin Treyler, tenteli treylerden yenisinin alınması durumunda geri alma sözü veriyor.

Yerli üretim teknolojilerinde gelişimlerini hızla ve kararlılıkla devam ettiren Serin Treyler, çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Sıcak galvaniz daldırma metodu ile üretilen ürünlerine en az 10 yıl paslanmazlık garantisini veren Serin, müşterilerini rahatlatacak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Serin Treyler Yönetim Kurulu Üyesi Recep Serin; “Bildiğiniz gibi lojistik sektöründe yenilenme safhaları zaman, enerji ve para kaybına yol açmaktadır. Serin treyler olarak sizin bu yükünüzü hafifletmek ve markamıza olan güveninizi tescillemek amacıyla bizi tercih ederek almış olduğunuz tenteli treylerimizin yenisini almanız durumunda geri alma sözü vermekteyiz” dedi.

Tenteli tip treylerin satış sözleşmesi ile birlikte tanzim edilen Serin Treyler Değişim Garantisi sözleşmesi araç tesliminde müşterilere teslim ediliyor. Müşteriler araçlarını yenilemek istediklerinde bu garanti kapsamında yeni bir ürünün alımında belirlenmiş indirimlerden faydalanıyor.

Sistemin işleyişi ile ilgili olarak Serin Treyler Yönetim Kurulu Üyesi Recep Serin, “İhtiyaç duyduğunuzda almış olduğunuz treyleri sizi zarar ettirmeyecek ölçüde belirlediğimiz eskime oranları düşülerek yenisi ile takas edilebilir, daha genç araçlarla olmanın güveni ve keyfini sürebilirisiniz. Kampanyanın içeriği ve uygulama kriterleri hakkında detay bilgileri Satış Temsilcilerimizden ve Serin Corner Satış noktalarımızdan müşterilerimiz alabilirler” dedi.

Tenteli tip treyler ürünlerinde tercih edilen Serin Treyler, bu uygulaması ile sektörde yeni bir hız kazanmayı hedefliyor. Markasının ikinci el değerinde elde ettiği başarı çıtasını geri alım garanti sözleşmesi ile biraz daha yükselten Serin, ürünlerinin kullanıma bağlı olarak yaşayacakları değer kaybını önlüyor.