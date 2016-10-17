Ticariler Continental'le dijital dünyanın bir parçası oluyor

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17 Ekim 2016, 19:37

Continental, 66. Uluslararası IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda, otomatik sürüşte insan-makine diyaloğunu iyileştirmeyi hedefleyen baş üstü gösterge ekranının tanıtımını yaptı.

Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen 66. Uluslararası IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda dijitalleşme trendlerinin getirdiği daha fazla güvenlik, verimlilik ve bağlantı fırsatları masaya yatırıldı. Fuar’da Continental, araç lastikleri ile kamyon ve otobüs uygulamaları için geliştirdiği yeni baş üstü gösterge ekranlarını da tanıttı.

Sloganı "Gelenek, Güven, Dönüşüm" olarak belirlenen ve fuar katılımcıları ile yapılan özel basın toplantısı hakkında bilgi veren Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Lastik Bölümü Yöneticisi Nikolai Setzer; "Dijitalleşme çağında cazip ürün ve hizmetler sunabilmek adına, farklı sanayiler arasında işbirliği yapmak giderek önemini artırıyor. Gelişen teknolojinin getirdiği dijitalleşme, taşımacılık sanayi için de büyük bir fırsat oluşturuyor. Özellikle verinin güvenilir bir şekilde filtrelenmesi, anlamlı bir şekilde yorumlanması ve hedef kitleye ulaşması büyük önem taşıyor. Tam da bu noktada Continental olarak tanıtımını yaptığımız baş üstü gösterge ekranı veya otomatik sürüş gibi inovasyonlar, güvenli ve konforlu bir şekilde yol almayı mümkün kılıyor" dedi.

Fuar’da geniş ilgi gören Continental standı, inovasyonların tanıtıldığı bir yer olmanın ötesinde, Continental müşterilerinin endüstriyel dönüşümün getirdiği imkan ve fırsatlar hakkındaki fikirlerini derinlemesine tartıştıkları bir platform oldu.

Öne çıkan yenilik: Kamyon ve otobüs baş üstü gösterge ekranı

Continental, 2016 IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda daha fazla güvenlik ve verimlilik sağlayan baş üstü gösterge ekranlarını (HUD) sergiledi. Baş üstü gösterge ekranlarının en büyük avantajı, sürücülerin gözlerini trafikten ayırmadan gerekli sürüş bilgisini alabilmeleri. Continental, araç üreticilerine iki temel HUD modelini tedarik ediyor. Bunlardan biri; daha düz ön camlı ticari araçlar için özel olarak geliştirilen ve ABD’de yaygın olarak kullanılan ön cam HUD’u olarak biliniyor. Birleştirici HUD ise ön camın önünde bulunan şeffaf bir disk yardımıyla görüntüyü yansıtıyor. Bu model, Avrupa'da yaygın olarak kullanılan, dik açılı ön camlı araçlar için uygun görülüyor.

Continental Ticari Araçlar ve Yenileme Pazarı Başkanı Dr. Michael Ruf, "Sürücü, otomatik sürüş sırasında, aracın öngördüğü sürüş manevraları hakkında baş üstü gösterge ekranından ayrıntılı bilgi alabiliyor. Ticari araçlarda daha fazla güvenlik sağlanması açısından, bu ürünü, gelecekte insan-makine diyaloğunun önemli bir parçası olarak görüyoruz" dedi.