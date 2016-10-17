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Euro 6 Actros ve Arocs’lar İstanbul Park'ta sahaya çıktı!

Euro 6 Actros ve Arocs’lar İstanbul Park'ta sahaya çıktı!

Tarih 17 Ekim 2016, 18:01

Mercedes Benz Euro 6 kamyon ve çekicilerin tanıtım çalışmalarına devam ediyor.


Yeni seri uzun yol taşımacılığı için tasarlanan Actros ve şantiye serisi Arocs araçlar bu gün basın ve filo müşterileri ile İstanbul parkta buluştu. Araçlar hakkında katılımcılara teknik bilgi ve izlenim sürüşü yapma olanağı verildi.

Davetliler İstanbul parkta HED akademi organizasyonu Actros ve Arocs serisi araçları teknik özeliklerini ortaya çıkaran koşullarda kullandılar. Katılımcılar özellikle sürüş donanımları ve sürüş yardımcı donanımlarının etkilerini ve bu sistemlerin çekici ve kamyonlarda sürüş sırasında ki etkilerini gördüler.



Viraj, frenleme, tehlikeden kaçma ve sırasında özelikle sıvı veya hareketli yüklerde ESP etkisini araçları kullanarak gördüler.

Şantiye serisi kamyonlar İstanbul park yakınında oluşturulan ve bu kamyonların karşılaşacağı sert yol koşullarında performanslarını ortaya koydular.




Canberk Hurmoğlu Mercedes kamyon ve çekicilerdeki sürüş yardımcı donanımları özellikle ESP ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. ESP'nin işlevleri özel donanımlı tanker ve römorksuz bir çekici ile pratik olarak gösterildi. Katılımcılar ayrıca bu tankerle deneme sürüşü yapma imkanı buldular.






 

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