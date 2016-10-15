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USTYAPI DERGISI SAYI 77

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15.5 metrelik Tırsan perdeliler dünya yollarında

15.5 metrelik Tırsan perdeliler dünya yollarında

Tarih 15 Ekim 2016, 18:43

Tırsan, Dubai merkezli lojistik hizmetleri tedarikçisi Allied Transport'a 150 adet özel geliştirilen perdeli treyler teslim etti.

Tırsan, ihracat başarısını özel ihtiyaçlara yönelik proje geliştirmede gösterdiği yetkinlikle perçinledi. Tırsan’ın Adapazarı üretim kampüsünde bulunan Türkiye’nin ilk ve tek treyler Ar-Ge merkezinde geliştirilen 15,5 metre uzunluğundaki K.SCX XL şu ana kadar Tırsan’ın ürettiği en uzun perdeli treyler olma özelliğini taşıyor. Normal standart bir maksima perdeli treyler 13,68 metre uzunluğunda olup 34 palet kapasitesindeyken, K.SCX XL genel standardın ötesindeki uzunluğu sayesinde 39 palet kapasitesine sahip.

10 yıl boyunca paslanmazlık garantisi sunan KTL kaplamalı hafif şasiye sahip olan K.SCX XL, aracın uzunluğundan kaynaklanabilecek sehimi engellemek için deveboynu özel olarak tasarlandı. Çift kingpinli olarak üretilen K.SCX XL hem 4 x 2, hem de 6 x 2 ve 6 x 4 çekicilerle eşleşebilmekte.

Esnek ve güvenilir yük emniyeti sunan K.SCX XL, televre üzerinde her biri 2,5 ton yük kapasiteli 236 bağlama noktası sunan K-Fix Yük Emniyet Sistemi ile donatıldı.

Bu treylerlerin tasarım ve üretim süreci Tırsan’ın hem Ar-Ge hem üretim gücünü, öte yandan da uygulamakta olduğu yalın üretim süreçlerinin etkinliğini gösterdi.

Tırsan Ür-Ge Müdürü Yasemin Uzçakar, “Bu projede yalın üretim prensipleri çerçevesindeki araçları etkin bir biçimde kullanıyor olmamız, koordinasyonun büyük önem taşıdığı proje takvimine çok olumlu katkı yaptı. Bu projede de, Japonca’da karargah anlamına gelen, bir proje sürecinde departmanlara bölünmüşlüğü ortadan kaldıran bir ‘obeya’ oluşturduk. Bu obeyada Ar-Ge mühendisleri ve test teknisyenlerinin yanı sıra kaynak, kataforez, boya ve montaj hattı ekipleri ile kalite, satın alma ve teslimat öncesi denetim ekipleri de bir araya geldi. Kavramsal tasarım ile başlayan sürecimiz, 3D tasarımla devam etti. Yapılan bilgisayar destekli analizlerle doğrulanmış nihai prototip üretimi ile, aracı seri üretim sürecinde otomasyona dahil ettik.”Daha çok Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika’da faaliyet gösteren, araç parkında 800 çekici ve 2.000 treyler bulunan Allied Transport konteyner ile ve sıcaklık kontrollü taşımacılık, ilaç ve tehlikeli madde taşımacılığı ile proje taşımacılığının da dahil olduğu lojistiğin her alanında hizmet veriyor.

2014 yılında şirketin Emirates Hava Yollarının kargo taşımacılığı hizmetlerinde kullanılmak üzere Tırsan’ın 50 adet Talson hava kargosu treyleri tedarik ettiği Allied Transport şirketi yetkilileri, Tırsan’ın Adapazarı üretim kampüsünü ziyaret etmişti. Tırsan’ın treyler mühendisliğinde ulaştığı seviyeyi, üretim teknolojilerini ve yalın üretim pratiklerini takdirle karşılamış, daha önce ABD’den temin ettiği bu ebattaki perdeli treylerleri Tırsan’dan temin etme kararı almıştı.

Türkiye ve Avrupa standartlarının dışında yer alan 15,5 metre uzunluğundaki perdeli treylerler, bölgedeki regülasyonlara uygun olarak Körfez ülkelerinde ve Kuzey Afrika’da kullanılabiliyor.

 

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